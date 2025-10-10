Terror tras la explosión en una feria de ciencias: 17 heridos y una maestra que podría perder un ojo

Una noche que prometía ser de aprendizaje y diversión en la Escuela de Rancagua, ubicada en Pergamino, se transformó en un escenario de horror y caos. Durante una feria de ciencias, un experimento que pretendía simular la erupción de un volcán terminó en una violenta explosión que dejó a 17 personas heridas, entre ellas niños y docentes, generando pánico entre la comunidad educativa.

El incidente ocurrió el jueves 9 de octubre por la noche, cuando el experimento, que involucraba elementos químicos, falló catastróficamente. Según testigos, en cuestión de segundos, una explosión ensordecedora sacudió el lugar y fragmentos del material volaron en todas direcciones como si se tratara de esquirlas. "Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer ", relató una madre que presenció el impactante suceso.

Así fue la explosión en la feria de ciencias en Pergamino

Entre las víctimas, una niña de 10 años se llevó la peor parte: estaba en primera fila cuando la explosión la alcanzó de lleno en el rostro. Las heridas sufridas son de extrema gravedad y durante la madrugada fue trasladada en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado; las autoridades médicas informaron que la niña presentaba una lesión penetrante en el maxilar izquierdo que fue producida por un fragmento metálico que ingresó a su cráneo.

Además, una docente de 45 años fue alcanzada por un elemento corto punzante que se le incrustó en el ojo izquierdo aunque también presentaba quemaduras en la mano; ella está en el Hospital San Felipe de San Nicolás tras haber sido trasladada desde el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino.

En la misma línea, un chico de 24 años también fue atendido por un golpe en la cabeza como así también una niña de 7 años que sufrió quemaduras pero sin riesgo de vida.

El caos desatado tras la explosión movilizó a varias ambulancias y personal médico que trasladaron a los heridos al Hospital San José de Pergamino. En total, 12 adultos fueron atendidos por contusiones, heridas y síntomas de intoxicación, mientras que cinco niños presentaron vómitos y signos leves de intoxicación. Todos ellos fueron estabilizados y dados de alta tras recibir atención médica.

Las autoridades policiales trabajaron a contrarreloj para realizar la investigación sobre el hecho que quedó a cargo del personal de la Comisaría Segunda de Pergamino, Policía Científica y de Bomberos de la Policía de la Provincia. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1.

Las autoridades investigan las causas del incidente para determinar si hubo negligencia o errores en la manipulación de los materiales químicos. Mientras tanto, Pergamino sigue conmocionado por la terrible explosión en lo que prometía ser una tranquila feria de ciencias en Pergamino.