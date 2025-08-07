Horror en Río Cuarto: la detuvieron por asesinar a sangre fría a su hijo de 14 años

Una escena de pesadilla sacudió este miércoles a la ciudad cordobesa de Río Cuarto. En una vivienda del barrio Alberdi, un adolescente de 14 años fue hallado sin vida con múltiples heridas de arma blanca. La sospechosa: su madre, quien fue encontrada junto al cuerpo, en estado de shock y con el rostro descompuesto por el horror. La fiscalía confirmó que la mujer fue detenida e imputada por homicidio calificado. El estremecedor episodio ocurrió en una casa de la calle Aníbal Ponce al 1100, en barrio Obrero.

Un adolescente de 14 años fue brutalmente asesinado dentro de su casa

Allí vivía la víctima junto a su madre. Según informaron fuentes judiciales y policiales, la mujer llamó a su marido y le advirtió, en medio de un discurso incoherente, que su hijo estaba "herido". Cuando el hombre llegó al lugar, encontró al adolescente muerto y a la mujer completamente fuera de sí. La primera reconstrucción indica que la víctima falleció producto de "múltiples heridas de arma blanca". Su madre relató que se había dormido tras consumir su medicación psiquiátrica y que, al despertar, encontró al joven en un charco de sangre, junto a ella. De inmediato, contactó a su pareja.

Sin embargo, cuando la policía arribó a la escena, el menor ya no presentaba signos vitales. Ella seguía allí, al lado del cuerpo, sumida en una especie de letargo traumático. El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado confirmando los hechos: "La Fiscalía de Fuero Múltiple Número Uno de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a una mujer quien quedó imputada por el delito de Homicidio Calificado en contra de su hijo de 14 años. El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2025 en un domicilio de barrio Alberdi de esa ciudad. El menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda en la fecha señalada lo que determinó el inicio de la investigación judicial".

Aunque el caso recién comienza a investigarse, fuentes cercanas a la causa señalaron que la mujer padecería trastornos psiquiátricos y no se descarta que haya actuado bajo un brote psicótico. La Justicia ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas urgentes para determinar si la acusada es imputable. La División Homicidios trabaja intensamente en el lugar del crimen. Se secuestraron elementos de interés para la causa y se ordenó la autopsia al cuerpo del adolescente, con el fin de establecer con precisión la cantidad de puñaladas y el arma utilizada.