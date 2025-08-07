Una fiesta hecha tragedia: violencia, muerte y desolación en el frustrado show de Damas Gratis en Bogotá

La música nunca llegó a sonar. El bullicio de la expectativa fue reemplazado por gritos, golpes, sangre y un silencio aterrador. Lo que debía ser una celebración multitudinaria, en el marco del aniversario de Bogotá, terminó transformado en una pesadilla colectiva. El show de Damas Gratis fue suspendido minutos antes de comenzar tras desatarse una violenta batalla campal dentro y fuera del Movistar Arena, que dejó al menos una persona muerta y cinco heridas de gravedad.

El navegador no soporta este contenido.

A las puertas del estadio, las filas serpenteaban con el entusiasmo típico de una noche de cumbia villera. Pero la sombra de otra pasión -la del fútbol- se infiltró entre los fanáticos. A las 21, cuando el telón estaba a punto de abrirse, estalló la furia. Hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los clubes más populares de la ciudad, transformaron el recinto en un campo de guerra. El caos fue inmediato. La música, silenciada. El espectáculo, cancelado. Y el sueño de miles, arruinado.

Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?", reclamó uno de los asistentes, perdido entre el miedo y la decepción.

Testigos describieron escenas de extrema violencia: sillas y vallas volando como proyectiles, padres cubriendo con sus cuerpos a sus hijos, grupos de personas corriendo sin rumbo, buscando refugio entre el estallido de los golpes y los alaridos. Lo que debía ser un concierto, se convirtió en una estampida.

El comunicado del Movistar Arena

Las imágenes circularon como pólvora en redes sociales. El personal de seguridad, completamente superado, no pudo contener el alud de violencia. Y la tragedia se consumó: una persona murió atropellada, según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", señaló el mandatario en sus redes.

La Policía Metropolitana confirmó que al menos cinco personas resultaron heridas con armas cortopunzantes, y debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales. Otros tantos sufrieron lesiones menores, o simplemente escaparon con el corazón en un puño. El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, expresó su tristeza en redes sociales al amanecer del viernes: "Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido".

En sus historias de Instagram, compartió los mensajes de fanáticos devastados, muchos de los cuales habían viajado desde otras ciudades solo para ver la banda. Uno de ellos confesó: "Estaba cumpliendo años y ese era mi regalo". Otro escribió con crudeza: "El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía".

El contundente posteo de Pablo Lescano

La organización del evento, en consulta con las autoridades, decidió cancelar definitivamente el recital y evacuar el estadio. El anuncio fue breve, frío, pero necesario. El Movistar Arena, en un comunicado oficial, lamentó los hechos: "Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores, y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto"

El navegador no soporta este contenido.

No hubo detenidos hasta el momento, pero el impacto emocional es profundo. Lo que empezó como una noche de celebración por los 487 años de la capital colombiana terminó con una ciudad consternada, un estadio destruido, y una banda de cumbia argentina empañada por el sinsentido de la violencia. El alcalde Galán anunció que se llevará a cabo una reunión urgente con los organizadores, la Policía y el Movistar Arena para establecer responsabilidades.

Este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal", afirmó el intendente.

La Policía, en un video institucional, reconoció que la organización fue desbordada y que la intervención policial especializada fue necesaria para contener la situación y garantizar la salida de los asistentes. En palabras de un usuario en redes sociales, que sintetizó la impotencia generalizada: "Es una tristeza que hoy, cuando se cumplen los felices 487 años de Bogotá, unos malditos ñeros barristas se metieron a la fuerza al Movistar Arena para el concierto de Damas Gratis y lo dañaron".