Horror en San Juan: confirmaron la condena a la odontóloga que le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin permiso

Nueve años después de un episodio que conmocionó a San Juan y abrió un fuerte debate sobre los límites de la práctica médica, la Corte de Justicia provincial confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de haberle extraído 12 dientes a un nene de apenas 5 años sin el consentimiento de sus padres. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025 y cerró definitivamente un expediente atravesado por años de discusiones judiciales, recursos y apelaciones. El caso ocurrió en 2017 y tuvo como víctima a Juan Bautista Lucero Lara, quien había sido llevado por su madre al odontopediatra debido a un fuerte dolor dental y fiebre alta. Lo que parecía una consulta médica de rutina terminó convirtiéndose en una pesadilla que marcó para siempre el desarrollo físico y emocional del niño.

Confirmaron la condena a la odontóloga que le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin permiso de sus padres

Según reconstruyó la Justicia, el menor fue atendido inicialmente en el Hospital Rawson, donde le drenaron un absceso y le recetaron antibióticos. Pero ante la falta de mejoría, el cuadro se agravó y el niño terminó internado en el Sanatorio Argentino con tratamiento intravenoso. Luego del alta médica, los padres acudieron a la consulta de Pellice buscando solucionar una carie en una muela. Sin embargo, el procedimiento terminó de manera devastadora.

La odontóloga decidió extraer 12 piezas dentales sin informar previamente a la familia ni obtener autorización formal. La cirugía se realizó bajo anestesia general en el Sanatorio CIMYN el 14 de septiembre de ese año. La escena quedó grabada para siempre en la memoria de la madre del chico: la intervención, que supuestamente sería breve, se extendió durante una hora. Al finalizar, recibió un frasco con los doce dientes extraídos de su hijo.

El impacto fue inmediato y brutal. Según el expediente judicial, el niño quedó únicamente con dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. Los informes periciales determinaron que semejante extracción no tenía justificación clínica suficiente. En el fallo, la jueza Ana Carolina Parra sostuvo que Pellice actuó con "imprudencia profesional", sin evaluar tratamientos alternativos y sin respetar el consentimiento informado de los padres.

La condena impuesta fue de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional. Ahora, la Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan rechazó un nuevo recurso presentado por la defensa y confirmó definitivamente la sentencia. El fallo fue firmado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y quedó oficialmente notificado el pasado 21 de abril de 2026.

Pero detrás de la resolución judicial permanece la historia de un chico que, según relató la abogada de la familia, sufrió consecuencias devastadoras tras la intervención. "El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro", explicó la letrada Yamila Piozzi.

Confirmaron la condena a la odontóloga que le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin permiso de sus padres

Las dificultades para hablar y masticar alteraron incluso el desarrollo del lenguaje y el crecimiento del menor, que hoy tiene 14 años y todavía carga con las secuelas de aquella cirugía. El informe del Círculo Odontológico de San Juan fue contundente: al menos cuatro de las piezas extraídas estaban completamente sanas y no existía un estudio integral previo que justificara una extracción masiva. "Aún en presencia de un posible riesgo de infección generalizada, la odontóloga debió haber hospitalizado al menor, realizarle estudios complementarios y tratarlo con antibióticos intravenosos antes de una intervención tan invasiva", señalaron los peritos. Además, remarcaron que la anestesia general utilizada tampoco había sido comunicada previamente a los padres y cuestionaron severamente la ausencia de consentimiento escrito.