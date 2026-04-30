Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta: denuncian abandono y negligencia

La tragedia golpeó de lleno a una familia de Ingeniero Maschwitz y volvió a poner bajo la lupa los controles y cuidados en instituciones destinadas a personas con discapacidad. Renata Victoria Aris Fajka, una adolescente de apenas 13 años, murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico mientras participaba de una actividad recreativa organizada para chicos con necesidades especiales.

Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta

El episodio ocurrió el sábado pasado en el centro educativo y terapéutico AUPA, ubicado sobre la calle Mendoza al 130, en el partido bonaerense de Escobar. La menor, que tenía dificultades motrices severas y requería asistencia permanente, habría permanecido sumergida durante cerca de media hora sin que nadie advirtiera lo que ocurría. La escena reconstruida por la fiscalía y por las cámaras de seguridad es devastadora. "Renata tenía trece años y murió ahogada en una pileta sin que nadie la viera. Tenía una discapacidad y frecuentaba ese centro terapéutico todos los fines de semana. Entró a la pileta, nadie la controló, nadie la vio", detalló la periodista Luciana Rubinska.

Según trascendió de la investigación, las grabaciones muestran cómo seis chicos ingresan a la piscina mientras la supervisión prácticamente desaparece. "Las cámaras de seguridad muestran cómo entran seis chiquitos a la piscina y de repente nadie los controla. Y Renata estaba allí con la dificultad del caso, porque ella no puede moverse por sí misma, necesita permanentemente de ayuda", explicó Rubinska durante en streaming de Infobae

La adolescente tenía prácticamente inmovilizado el hemisferio izquierdo del cuerpo, una condición que hacía indispensable el acompañamiento constante dentro del agua. "Estaba en el borde, en la baranda. Esto está filmado y lo tiene la fiscalía", agregó la periodista. Cuando finalmente notaron su ausencia, el personal comenzó una desesperada búsqueda dentro del predio. La encontraron en la misma pileta, ya sin signos vitales. Aunque intentaron reanimarla con maniobras de RCP y luego fue trasladada de urgencia a la Unidad de Diagnóstico Precoz de la zona, los médicos no pudieron salvarla.

Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta

El dolor de la familia rápidamente se transformó en denuncia. Ignacio, el padre de la menor, aseguró que el centro conocía perfectamente las limitaciones físicas de su hija y aun así la dejaron sin supervisión. "Se supone que es un centro para chicos con discapacidad y la dejaron sola sabiendo que tiene reducciones motrices. Era imposible que Renata nadara y entrara sola", expresó. El hombre también reveló el contenido de las conversaciones que mantuvo con el fiscal de la causa sobre las imágenes de seguridad. "En el video se ve que Renata ingresa a la pileta con alguien. En un momento se queda sola y los guardavidas no hacen nada", denunció.

Visiblemente quebrado, apuntó directamente contra quienes debían cuidar a su hija. "No sé para qué estaban los guardavidas, estaban con el celular mirando qué hacer el fin de semana en vez de prestar atención a lo que pasaba", lanzó en declaraciones televisivas. La indignación de la familia creció todavía más ante la actitud del centro terapéutico después de la tragedia. "Este centro de rehabilitación no responde el teléfono, no da ningún tipo de explicación. Abrió las puertas, siguió trabajando como si nada hubiese pasado", sostuvo Rubinska.

Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta

La tía de Renata también fue contundente al rechazar la versión inicial sobre una supuesta descompensación. "La nena no se descompensó, falleció por culpa de la negligencia de los profesionales de AUPA", afirmó Ángeles, familiar de la víctima, en diálogo con El Día de Escobar. "A la nena su acompañante la ingresa a la pileta y la deja completamente sola. Dos guardavidas ahí presentes no hicieron nada, porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos su trabajo", denunció. Y agregó una frase estremecedora: "A mi sobrina la sacaron muerta de la pileta". La causa quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Escobar y fue caratulada como "homicidio culposo". Hasta el momento hay tres personas imputadas: una guardavidas de 22 años y dos cuidadores del establecimiento.