Incendio, tensión y acusaciones estremecedoras: qué pasó en el penal donde está presa la madre de Ángel

La noche del miércoles volvió a quedar atravesada por el horror alrededor del caso de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años cuya muerte conmocionó a Comodoro Rivadavia y sacudió a todo Chubut. Esta vez, el foco estuvo puesto en el penal donde permanece detenida su madre, Mariela Beatriz Altamirano, luego de que una pelea entre internas terminara con un principio de incendio dentro del pabellón femenino.

Mariela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial N°3

El episodio ocurrió cerca de las 20 horas en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew. Según informaron autoridades penitenciarias, dos reclusas protagonizaron un fuerte altercado que derivó en la quema parcial de un colchón de goma espuma dentro del módulo 1, el mismo sector donde está alojada Altamirano. La situación generó tensión inmediata dentro de la unidad y obligó a una rápida intervención del personal policial para evitar que las llamas se propagaran. Finalmente, el fuego fue controlado y no hubo personas heridas.

Solo una interna fue trasladada preventivamente a la enfermería para un control de signos vitales, aunque sin complicaciones. Con el correr de las horas comenzaron a circular versiones que vinculaban el episodio con la presencia de la madre de Ángel dentro del penal. Sin embargo, desde la Policía del Chubut buscaron cortar de raíz esas especulaciones. "Todo fue producto de una diferencia entre dos internas", aseguró el jefe penitenciario. "Hay unas 15 mujeres en ese pabellón", agregó el funcionario. En la misma línea, el comisario inspector Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria, dijo: "Se desmiente totalmente. No tiene nada que ver esa situación con la señora Altamirano".

De acuerdo con las primeras hipótesis, el incendio se habría iniciado porque algunas internas poseen encendedores debido a que son fumadoras. Tras el incidente, las autoridades analizarán nuevas medidas de convivencia y reorganización interna dentro del pabellón femenino. Pero detrás del episodio carcelario sigue latiendo el drama central: la investigación por la brutal muerte de Ángel Nicolás López. Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, permanecen detenidos con prisión preventiva por seis meses, acusados de "homicidio agravado por el vínculo".

Mariela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial N°3

Ambos fueron imputados tras una audiencia cargada de tensión y fuertes detalles sobre las lesiones que presentaba el niño antes de morir. Según el expediente judicial, Ángel ingresó el pasado 5 de abril al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio y con un cuadro neurológico irreversible. El informe médico reveló lesiones compatibles con violencia física, niveles anormales de glucemia y signos de daño cerebral irreversible. La autopsia preliminar terminó de encender todas las alarmas. El Ministerio Público confirmó que el menor "presentó traumatismos en la zona craneal" y que la data de algunas lesiones podría remontarse hasta "diez días atrás".

Los investigadores sostienen que las heridas detectadas no son compatibles con la versión inicial aportada por la madre, quien había dicho que el niño se había descompensado mientras dormía. Por el contrario, la fiscalía comenzó a delinear un escenario de presuntos maltratos sostenidos y violencia reiterada. Durante la audiencia de control de detención, uno de los aspectos que más impactó fue la actitud de Altamirano. La mujer permaneció en silencio, evitó mirar a los familiares del pequeño y mantuvo una expresión fría mientras escuchaba la acusación. Incluso, en algunos momentos negó con la cabeza mientras se exponían los detalles de la causa.

Mariela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial N°3

En contraste, González se declaró inocente y aseguró que ambos quieren saber qué ocurrió con el niño. La investigación también incorporó otro elemento estremecedor: la querella que representa al padre biológico de Ángel denunció que los acusados habrían intentado incinerar prendas del menor para ocultar pruebas vinculadas al crimen.