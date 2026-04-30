Dramático choque y doble vuelco en Mataderos: seis heridos, entre ellos varios menores

La mañana en el barrio porteño de Mataderos comenzó con escenas de caos, sirenas y vehículos destruidos luego de un impactante choque que terminó en un doble vuelco y dejó al menos seis personas heridas, entre ellas varios menores de edad. El violento accidente ocurrió cerca de las 7:30 en la intersección de José Enrique Rodó y Montiel, donde una camioneta Ford Ranger y un Chevrolet Agile colisionaron con tal fuerza que ambos terminaron volcados sobre el asfalto, en una escena que conmocionó a los vecinos de la zona. Cuando Bomberos de la Ciudad, efectivos policiales y ambulancias del SAME llegaron al lugar, encontraron los dos vehículos completamente invertidos y con importantes daños materiales. El impacto fue tan brutal que incluso un tercer automóvil estacionado terminó afectado por el siniestro.

Dentro de la camioneta Ford Ranger viajaban una mujer y sus dos hijos menores de edad, mientras que en el Chevrolet Agile circulaban un matrimonio junto a un menor. Pese a la violencia del choque y a las impactantes imágenes posteriores, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate. Sin embargo, las consecuencias físicas del accidente obligaron a una rápida intervención médica.

Los heridos fueron inmovilizados sobre tablas rígidas y con collar cervical mientras eran evaluados por el SAME en plena calle. Personal médico decidió trasladar a un menor y dos adultos al Hospital Santojanni, todos con diagnóstico de politraumatismos. En paralelo, la mujer que viajaba en la camioneta junto a sus dos hijos fue derivada al Hospital Vélez Sarsfield, también con múltiples traumatismos producto del impacto.

Dramático choque y doble vuelco en Mataderos

Las imágenes posteriores al accidente reflejaban la magnitud del siniestro: la camioneta roja completamente dada vuelta sobre la senda peatonal, el auto negro destruido y rodeado de bomberos, y un fuerte operativo de emergencia cortando la circulación en la zona. Vecinos que salieron alarmados por el estruendo describieron momentos de enorme tensión y desesperación. Algunos relataron haber escuchado "una explosión" antes de encontrar ambos vehículos volcados en medio de la calle.