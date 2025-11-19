Intentó degollar a su hija, salió inimputable y ahora el padre de la víctima pide justicia: "Que mi hija no sea un Lucio más"

El padre de una niña de seis años de la localidad bonaerense de 9 de Julio organizó una marcha para este miércoles a las 20, luego de que declararan inimputable a su ex pareja, quien intentó degollar sin éxito a la menor el pasado 23 de septiembre. La Justicia consideró que no estaba en condiciones mentales, la dejó en libertad y Agustín Diez, como se llama el progenitor, exigió que se enfrente a un juicio por intento de homicidio agravado o que sea trasladada a un psiquiátrico fuera de la ciudad. "Que mi hija no sea un Lucio más, que la sociedad me apoye", reclamó en relación al emblemático caso Dupuy.

En las redes sociales, el papá de la menor, que hasta el momento mantiene la custodia de la víctima, cruzó la versión que había dado ella tras salir impune de su accionar y convocó a una movilización para evitar que lo que hizo quede impune. "Hoy la marcha es a las 20 horas. Pido que me acompañen en Mitre y Libertad. Desde ya muchas gracias. Que esto no vuelva a suceder nunca más", pidió.

"Como papá pido justicia. Esta persona postea que nunca quiso dañar a la nena, que ella intentó matarse. Mentira. Acá está la prueba. Hay pruebas de lo que le hiciste a mi hija, la foto que mandaste a los papás de la escuela. Es más, cuando fueron la nena estaba sola en la pieza desangrándose y tú respuesta fue que estabas esperando que se desangre para matarte vos, cínica", la cruzó en otra publicación en un grupo de Facebook de 9 de Julio.

La mamá había compartido una historia que Diez mismo subió a los posteos para desmentirla. "Lamento mucho la desinformación que hay y las falsas noticias. Nadie sabe lo que realmente pasó, así que por favor eviten juzgar sin saber. No me siento ganadora de absolutamente nada. Nadie sabe cómo me siento y nadie sabe lo que son los problemas de salud mental. Por estas cosas es que intenté quitarme la vida. Soy una persona tranquila que comete errores como todos. No tienen ningún derecho a hacerme este daño. Como comunidad les pido que razonen. Yo amo a mi hija y jamás le haría daño. No se lo hagan ustedes juzgando sin saber", escribió quien intentó degollarla.

La publicación de descargo de la madre de la menor de seis años que intentó degollar, en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

En ese sentido fue que Diez continuó su persecución contra ella por el accionar. "Tenés miedo a la condena social, le pedís a la sociedad que no te juzgue, que piense en el daño que le hacen a la nena, ¿y vos pensaste lo que le hacías a mi hija? Voy a pelear por mi hija hasta el final. Mi hija estaba bien, sana, feliz, amada, cuidada, por el solo hecho de hacerme daño a mí se lo hiciste a la nena", señaló. "Nadie me escuchó las veces que fui a denunciar. Viví bajo amenazas tuyas seis años, pero por ser hombre nadie me escuchó", añadió.

En otro posteo en la misma red social, Diez mostró las fotos de cómo encontraron a su hija el día que intentaron degollarla. La imagen, cargada de crudeza, muestra un acolchado lleno de sangre y a la menor con el rostro tapado por un emoji de corazón. "Así encontraron a mi hija el 23 de septiembre. Esta foto la subió ella misma al grupo de los padres. Horroroso subir esto. Pero jueces, fiscales, psiquiatras: esta es la manera de pedir ayuda para que esta persona pague una condena", reclamó.

Una de las publicaciones de Agustín Diez en la que se ve cómo quedó su hija luego de que la madre intentara degollarla.

En ese sentido pidió que "si la declaran inimputable por enfermedad mental, que quede internada en un psiquiátrico lejos de 9 de Julio" y que si permanece en la localidad "porque declararon que se curó" que vaya a juicio. "Organizamos una marcha pidiendo el destierro de 9 de Julio. No la quiero cerca de mi hija. Me queda acudir a la gente que me acompañe y me apoye para que mi hija viva una niñez feliz, libre", sumó.

En sus posteos, Diez puso énfasis en lograr el apoyo de su localidad. "No tenés perdón de Dios. Si la Justicia de mierda que tenemos no te juzgo, que lo haga la sociedad. Cuento con 9 de Julio, la gente me conoce a mí y a mi mujer. Saben que somos gente trabajadora, buena. Que estamos dándole a mi hija un hogar sano, lleno de amor. Mi hija conmigo y ella fuera de 9 de Julio", escribió.

A Lucio Dupuy le quitaron la vida su madre y la pareja de ella, y el padre de la menor de 9 de Julio pidió que su hija no se transforme en él.

Aunque sus reclamos también rozaron ciertos paradigmas judiciales en los que, según denunció, a los padres no les dan importancia. "Por ser hombre nadie me dio bola. Soy un padre con mucho miedo por la salud de mi hija. Acá en el servicio local nunca me ayudaron. Hace seis años que vengo renegando por eso hasta que un día pase lo peor. Gracias a Dios hoy está conmigo, pero nadie me da seguridad porque ya la quieren largar como que está bien y la carátula da intento de homicidio agravado. ¿Nadie ve eso? ¿Los jueces?", se preguntó.

Lo más duro de todas las publicaciones fue cuando se cuestionó si tendría que haber actuado con violencia contra ella. "Ahora me preguntó, ¿la tendría que haber matado para que actúen, para que se haga justicia?", planteó. Lo cierto es que la exageración desdibujó su pedido de justicia, ya que lo puso en un lugar de femicida, cuando no lo fue. A su vez, la desesperación que encarna hizo que muchos comentarios entiendan esa postura.

La convocatoria a la marcha en 9 de Julio para que la madre de la niña que intentó ser degollada por ella enfrente a la Justicia.

"Ojalá la gente de 9 de Julio me dé ayuda. No esperemos que pase otro caso como el de Lucio, que por ser padre no le dieron bolilla y pasó lo que pasó. Estamos a tiempo que no pase otra tragedia. Ayúdenme, gente linda de 9 de Julio. El que me conoce sabe lo que soy", cerró.