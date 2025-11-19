Tenía 21 años y lo mataron por una bicicleta: se resistió al robo y recibió un balazo en la cabeza

La tarde había sido tranquila. Nazareno Tobías Isern y una amiga, de nombre Kiara, ambos de 21 años, volvían en bicicleta después de pasar el día en los bosques de Ezeiza, un plan común para jóvenes de la zona. Pero el regreso por la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura del kilómetro 8, terminó en tragedia: dos ladrones armados los interceptaron para robarles la bicicleta, y Nazareno murió de un disparo en la cabeza al intentar defenderse.

Nazareno Tobías Isern, de 21 años.

El crimen ocurrió este lunes en el municipio de Esteban Echeverría. Según información de El Editor Platense, los agresores se acercaron con el arma en la mano para llevarse la bici. Nazareno forcejeó, cayó al suelo y, en ese momento, recibió dos disparos, uno de ellos fue mortal. La amiga, en shock, llamó al 911 para pedir ayuda. Los paramédicos llegaron minutos después, pero ya no había nada que hacer: Nazareno, que había cumplido 21 años hacía solo tres semanas, murió en el lugar.

La joven que lo acompañaba relató entre lágrimas que los delincuentes parecían de su misma edad o menores de 30 años. Su testimonio fue clave para reconstruir el ataque. "Naza se resistió, y ahí los tipos sacaron un arma y le dispararon", declaró a las autoridades. Minutos después, mientras la investigación avanzaba en el lugar, describió la escena con una frase que refleja la brutalidad del ataque: "Me lo mataron delante de mis ojos. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba más conmigo".

Según sostuvo, los ladrones escaparon a toda velocidad por las calles linderas a la autopista, tras tomar la bicicleta. "Me siento destruida", admitió, aún en estado de shock. El caso quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, de la Fiscalía Descentralizada N°4 de Esteban Echeverría. La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de robo". Agentes de la Comisaría 3° y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones trabajan para identificar a los sospechosos.

Desde el Instituto Hermanos Amezola, donde fue alumno, publicaron un mensaje de despedida

Mientras tanto, la Policía Científica confirmó que la víctima recibió un disparo en la región del cráneo. Por ahora, no hay detenidos. Nazareno, "Naza" para su entorno más cercano, vivía en Villa Madero, La Matanza, y no tenía antecedentes. Soñaba con proyectos personales, estudiaba y era muy querido en su comunidad. Desde el Instituto Hermanos Amezola, donde fue alumno, publicaron un mensaje de despedida: "La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso".

Nazareno Tobías Isern, de 21 años.

Amigos y ex compañeros inundaron las redes con mensajes de impotencia, reclamos de justicia y fotos recordando al joven. "Mi compañero de locuras, para siempre en mi corazón, Nazita", sentenció su amiga.