Jaulas, caniches y un caballo agonizando: del hacinamiento y maltrato animal en Flores al tráfico ilegal en Mendoza

El maltrato animal volvió a exhibir su costado más cruel en distintos puntos de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, catorce caniches fueron rescatados de un criadero ilegal en el barrio de Flores, mientras que en Mendoza se desarticularon operativos vinculados al tráfico de fauna silvestre y al abandono de un caballo en estado crítico. En una vivienda ubicada en la calle Arrotea al 600, la Policía de la Ciudad y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) rescataron a 14 caniches que vivían en condiciones de extremo hacinamiento. Lo más estremecedor fue el hallazgo de dos cachorros de apenas 45 días escondidos dentro de un placard.

Negocios clandestinos que lucran con la vida de los animales

Junto a los cachorros fueron hallados once hembras adultas, un macho joven y tres perras en avanzado estado de preñez. Las imágenes dentro del inmueble eran desoladoras: un ambiente impregnado por un penetrante olor a materia fecal, sin alimento disponible y apenas un pequeño bebedero como única fuente de agua. Varios animales presentaban enfermedades como otitis y sarro dental, y ninguno contaba con libretas sanitarias ni vacunas. "Era un espacio indigno, no apto para la vida de ningún ser vivo", remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Lo dramático del caso es que no se trataba de una primera intervención. Ese mismo domicilio había sido allanado en octubre de 2024, cuando se rescataron 57 caniches en idénticas condiciones y se dispuso la clausura judicial del criadero clandestino. Pese a esa medida, los responsables reincidieron y continuaron con la actividad ilegal, lo que derivó en este nuevo operativo. La fiscalía ordenó el secuestro de los animales y de las jaulas, así como el chipeado individual de cada perro para su identificación y seguimiento. Todos fueron trasladados a una ONG especializada en protección animal.

Negocios clandestinos que lucran con la vida de los animales

Allí, los canes recibirán atención veterinaria urgente y un proceso de estabilización antes de ser dados en adopción. Las dos personas que operaban el criadero ya habían sido imputadas el año pasado por actos de crueldad, en el marco de la Ley 14.346, y por violar normas de sanidad animal. Ahora, tras comprobarse la violación de la clausura anterior, podrían enfrentar sanciones más severas. Este nuevo rescate se suma a una serie de operativos realizados en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza contra el maltrato y la explotación animal, que incluyeron el secuestro de aves traficadas, un caballo en estado crítico de abandono y la detención de varios sospechosos.

Negocios clandestinos que lucran con la vida de los animales

En los departamentos de Las Heras y Maipú, la Policía Rural desplegó procedimientos que dejaron al descubierto otra cara del maltrato. En Las Heras se decomisaron aves de la especie protegida "sietecuchillos", atrapadas en jaulas y tramperos ilegales. Uno de los implicados tenía una medida judicial pendiente y fue detenido. En Maipú, la alerta fue por un caballo en estado de abandono. El animal, un macho bayo gateado, presentaba heridas múltiples, calzado deteriorado y signos de extrema negligencia. La propietaria no pudo justificar su tenencia y fue aprehendida. El equino quedó bajo custodia judicial y recibe asistencia veterinaria.