Mar del Plata: conductor de aplicación de viajes acusado de abusar a una nena de 13 años

La llegada de los vehículos de aplicaciones para realizar viajes facilitaron la movilidad de muchas personas, sin embargo, también trajo un aumento en robos o abusos. En este contexto es que un viaje de solo diez minutos terminó en una verdadera pesadilla para una nena de 13 años en la ciudad de Mar del Plata.

La menor denunció que el conductor de una moto, que trabaja para una reconocida aplicación de viajes, intentó abusar de ella mientras la llevaba a su clase de fútbol. El hecho ocurrió el pasado jueves pasadas las 17 horas, cuando la madre de la adolescente solicitó un viaje para llegar al club, ubicado cerca de avenida Vértiz y Polonia.

Según redacta la denuncia, el conductor pasó a buscarla por su casa en el barrio Autódromo, le entregó un casco a la nena (un requisito obligatorio para la aplicación de viajes) y comenzó viaje: esto quedó registrado por una cámara de seguridad de la misma cuadra.

Al llegar a la villa deportiva, la menor se acercó a su profesora y le contó lo que había pasado. Según su testimonio, el chofer la había manoseado durante el trayecto y, cuando ella intentó pagarle el viaje, la situación se volvió más perturbadora: "No me pagues, con saborearte las piernas es suficiente" , habrían sido sus palabras.

La familia logró identificar al acusado a través de la aplicación y realizó el reclamo correspondiente para alertar sobre la grave denuncia en su contra.

Por otro lado, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 se encarga de la investigación del caso, que quedó caratulado como abuso sexual. Se busca determinar la responsabilidad del conductor y si tenía antecedentes por otros hechos similares.

La línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento gratuito las 24 horas, los 365 días del año

Cabe recordar que, si bien las empresas de este tipo solicitan antecedentes penales y ciertos datos personales a los conductores, los controles no siempre resultan exhaustivos, lo que puede volver riesgoso su uso. Algunas medidas de seguridad a tener en cuenta son:

Compartir el viaje en tiempo real con un familiar o amigo;

Verificar que la patente y la identidad del conductor coincidan con lo indicado en la aplicación;

Esperar el vehículo en lugares iluminados y concurridos;

Ante cualquier señal de alerta, cancelar el viaje antes de subir.