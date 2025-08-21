La Conmebol desmintió las sanciones y el parte policial reveló que se negaron a suspender el partido

Luego de que se filtrara un comunicado espurio de la la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) acerca de supuestas sanciones para el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, producto de las violencias escenas que se registraron el miércoles por la noche en Avellaneda, la entidad deportiva desmintió la información y aseguró que el tema todavía se encuentra en discusión. A su vez, se conoció el parte policial que reveló la negativa que tuvieron a suspender el encuentro cuando se lo sugirieron desde el operativo de seguridad.

Entre los hechos que aseguraba la noticia falsa era que a ambos clubes los descalificarían de la competición, además de excluirlos por los siguientes años de las competiciones internacionales. Además, entre otras cosas, aseguraba que el estadio Libertadores de América, en donde hace de local Independiente, sería suspendido por tiempo indefinido. Todo esto fue desmentido de forma rotunda por la Conmebol, desde donde confirmaron que la decisión continúa en evaluación.

La desmentida de Conmebol del comunicado con sanciones para Independiente y la Universidad de Chile.

Por otro lado, se conoció información sobre el parte policial con los nombres de los 111 detenidos chilenos , donde se describe con exactitud cómo se dieron los hechos desde la perspectiva judicial y legal, y con soporte fílmico en muchos casos. Allí se describe una reunión entre todos los responsables cuando la agresión visitante estaba en su máximos esplendor, con el lanzamiento de butacas y objetos contundentes hacia abajo

"Tanto la Policía como la A.Pre.Vi.De insistieron en reiteradas oportunidades en la necesidad de suspender inmediatamente el encuentro para resguardar la integridad de los presentes. No obstante, los representantes de Conmebol se negaron a adoptar tal medida , solicitando en su lugar que personal policial ingresara a la tribuna Sur Alta para desalojar a la parcialidad visitante y luego continuar el partido", relataron en el parte.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

La negativa a cumplir esta orden fue "por entender que dicho accionar hubiera agravado considerablemente la situación, momentos en que algunos hinchas locales logran ingresar a la tribuna Sur Alta, generándose enfrentamientos entre ambas facciones". Según el relato desde las 21:25 visualizaron por cámaras cómo "un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile incinerando una butaca plástica, hecho que se extinguió naturalmente a los pocos minutos".

En el reporte detallaron que "se observó que estos simpatizantes arrojaban en todo momento diversos objetos hacia la tribuna Sur Baja" y que 40 minutos más tarde "comenzaron a ocasionar destrozos en los baños e instalaciones de la tribuna y a arrojar elementos contundentes desde la bandeja superior hacia los sectores inferiores, ocupados por simpatizantes locales".

Los barras de la U de Chile rompieron el estadio y arrojaron piedras y objetos contundentes a la gente de Independiente.

La descripción hasta ese momento coincide con lo relatado en las transmisiones televisivas, que narraron esos hechos mientras se dieron. Según el reporte, en ese momento cercano al minuto 34 del primer tiempo fue cuando "integrantes de la parcialidad local descendieron hacia el portón divisorio, motivando el refuerzo del personal policial en el pulmón que separa los ingresos de ambas parcialidades".

Los barras de Independiente en ese momento rompieron "dos cristales del micro de los jugadores de la parcialidad visitante" y en simultáneo, "desde la popular Norte, comenzaron a desplazarse hacia la popular Sur por el sector de estacionamiento". La pinza que habían hecho fue repelida por el refuerzo que hicieron con personal de Infantería en uno de los portones y en "el pulmón interno y el vallado fenólico de platea Bochini, con el fin de evitar el cruce directo entre facciones".

Heridos graves y escenas de horror en el partido disputado en Avellaneda

Tras la suspensión del encuentro "s e priorizó la contención de la parcialidad local , evitando el desalojo de visitantes con intervención policial fines evitar consecuencias aún más graves". Luego "se persuadió al egreso escalonado de la parcialidad visitante, efectuándose detenciones puntuales de aquellos simpatizantes provocadores de los incidentes", entre los que se encuentra los destrozos que hicieron y que provocaron "severos daños en sanitarios, canillas, cañerías y estructuras".

Según el parte, recién vieron a los linchados chilenos cuando la Policía ingresó a la tribuna, cuando vieron que "un grupo de simpatizantes del club local se retiraba mientras varios hinchas visitantes caminaban hacia la salida desnudos y golpeados", y derivados a los Hospitales Fiorito y Presidente Perón. Por su parte, los 111 detenidos fueron apresados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños .

El periodista Nicolás Brusco.

Situaciones aberrantes de ambos lados

Más allá del relato policial acerca de cómo comenzó la violencia en la parcialidad chilena y las desoladoras imágenes de los ataques en barra contra una docena de hinchas chilenos, se conoció relatos de primera mano acerca de la brutalidad con la que actuaron algunos barras del equipo chileno

El periodista deportivo Nicolás Brusco relató en ESPN que a quienes trabajaban en la venta de hamburguesas los violentaron y los desnudaron. "Y no puedo decir qué más hicieron porque es un acto de asquerosidad terrible", deslizó. "No se puede contar ni al aire lo que hicieron. Le cortaron el cuello a una chica de limpieza con una lanzada de piedra que impactó sobre ella y a otro chico le fracturaron el brazo", agregó.