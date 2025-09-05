La enfermera acusada de matar a 5 bebés busca la nulidad del juicio: impactantes sombras del caso

El caso que conmocionó a Córdoba y al país entero vuelve a conmover a todos. Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por el homicidio de cinco recién nacidos y el intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, podría enfrentar un nuevo capítulo judicial.

Es que la Cámara de Casación aceptó los recursos presentados por su defensa, que busca la nulidad del juicio alegando irregularidades procesales y falta de pruebas concluyentes. Desde su condena en primera instancia por homicidio calificado y tentativa de homicidio reiterada , Agüero es parte de una trama judicial que parece salida de una película de terror.

Sus abogados, Gustavo Daniel Nievas y Juan Manuel Rivero, presentaron un extenso recurso ante los jueces José Daniel Cesano, Norma Patricia Soria y Laura Mercedes Huberman, señalando que el proceso estuvo plagado de irregularidades que vulneraron derechos fundamentales como el principio de inocencia y la garantía del debido proceso.

Uno de los puntos más controvertidos del recurso es la crítica a la valoración de las pruebas. Según los letrados, no existe evidencia concreta que vincule directamente a Agüero con la administración de sustancias letales a los bebés: " Ninguna persona vio a la enfermera aplicar una sustancia a los bebés ", argumentaron en su escrito. Además, cuestionaron la solidez científica de los peritajes psicológicos y toxicológicos presentados durante el juicio, calificándolos como "débiles" e inconsistentes.

Otro aspecto que generó controversia es la selección del jurado popular. Los abogados defensores denunciaron que una de las juradas, Melina Abril Soria, ocultó información relevante para evitar ser excluida del proceso. Soria reveló posteriormente que había recibido atención prenatal en el Hospital Neonatal durante el período en que ocurrieron los crímenes y que conocía a una imputada que finalmente fue absuelta: " Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre ", dijo Soria en esa oportunidad.

Pero aunque este planteo ya había sido rechazado anteriormente, la reciente aceptación del recurso por parte de la Cámara abre la puerta a una nueva revisión. La declaración jurada de Soria, en la que omitió mencionar su vínculo con el Neonatal, será uno de los puntos clave en esta instancia.

Los crímenes atribuidos a Agüero ocurrieron en 2022 y dejaron una marca imborrable en la comunidad cordobesa. Según la acusación, los asesinatos se habrían cometido mediante procedimientos insidiosos, utilizando sustancias letales administradas a los recién nacidos.

La condena inicial incluyó también a otros ex funcionarios del hospital, como la ex directora Liliana Asís, quienes fueron sentenciados por delitos como encubrimiento e incumplimiento de deberes. Sin embargo, al igual que en el caso de Brenda Agüero, sus defensas presentaron recursos cuestionando la solidez del proceso judicial.