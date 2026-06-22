Jésica Cirio rompió el silencio y atribuyó los cientos de miles de dólares a su carrera: "Trabajo desde los 18 años"

En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Jésica Cirio se encuentra - de nuevo- en el centro de la polémica luego de que el diario La Nación difundiera un video en el que se la ve manipulando cientos de miles de dólares organizados en bolsas transparentes dentro de un placard con ropa de varón en la casa que compartía con Martín Insaurralde.

El material, fechado en 2023 y grabado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa que también involucra a su ex esposo, Insaurralde. Frente a las acusaciones, la modelo y presentadora emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que todo su patrimonio está debidamente declarado.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Cirio rompió el silencio y negó cualquier irregularidad: "Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas", expresó la modelo.

En el mismo mensaje, afirmó ser víctima de una "vulneración" no consentida de sus soportes audiovisuales y denunció "manipulaciones digitales" en el material difundido. Cirio también aseguró que lleva más de un año siendo extorsionada con este contenido y que, ante esta situación, decidió abrir una causa judicial: " Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia ", concluyó en su declaración pública.

El comunicado de prensa de Jesica Cirio tras la difusión de los videos con cientos de millones de dólares

El equipo legal que representa a Cirio reforzó su postura, señalando que los dólares exhibidos en los videos podrían pertenecer legítimamente a la modelo y estar debidamente respaldados en sus declaraciones impositivas: "Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge u$s250.000. Por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos", destacaron los abogados en un comunicado.

Allanamientos y búsqueda de pruebas

En paralelo a las declaraciones públicas de Cirio y su defensa, las autoridades judiciales ya intensificaron las investigaciones. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó allanamientos en dos propiedades vinculadas al caso: un departamento de Cirio en el barrio porteño de Palermo y el domicilio en Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, ex pareja de la modelo.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio el día de su boda

Los procedimientos, realizados a pedido del fiscal Sergio Mola, tuvieron como objetivo incautar celulares, notebooks y tarjetas de memoria que pudieran aportar información relevante para la causa. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no se encontraron dispositivos significativos durante los operativos.

Mientras tanto, Jesica Cirio insiste en su inocencia y asegura estar colaborando plenamente con la Justicia. Sin embargo, los escandalosos videos ya circularon durante todo el fin de semana y nada parece poder detener el escándalo ni la investigación por presunto lavado de activos.