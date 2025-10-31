"La matamos, la matamos": una mujer de 81 años fue maniatada, torturada y asesinada en su casa

Hacía días que Marina no podía comunicarse con su tía. La había llamado una y otra vez, pero el teléfono sonaba sin respuesta. La preocupación creció hasta volverse insoportable. Ayer, decidió ir a verla. Golpeó la puerta de la casa de la calle Urquiza al 1100, en la elegante zona de Barrancas de San Isidro, pero nadie contestó. Entonces forzó una ventana y entró. Adentro la esperaban el silencio, el desorden y el horror. Los muebles estaban revueltos, las aberturas violentadas, y el aire tenía ese olor inconfundible y nauseabundo de lo que ya no tiene vida. En la habitación principal, Marina encontró lo que tanto temía: su tía, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, yacía muerta en el suelo. Tenía las manos atadas, signos de haber recibido feroces golpes y de haber sido asfixiada.

El cuerpo de María Susana Rodríguez Iturriaga fue hallado en su casa de Acassuso

El crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre, aunque el cuerpo fue hallado varios días después. Según determinó la autopsia, la mujer había sido brutalmente golpeada antes de morir. Los investigadores no tardaron en descubrir que detrás del asesinato estaba una de las organizaciones criminales más temidas de la zona norte: la "Banda del Millón", un grupo de ladrones jóvenes, violentos y conectados con delincuentes presos que seguían operando desde el penal de Campana. La investigación, encabezada por el fiscal general adjunto Patricio Ferrari y el comisario mayor Lucas Borge, logró reconstruir parte del recorrido de los asesinos.

Durante la madrugada del jueves, un guardia de seguridad dio aviso al 911 al ver a un grupo de sospechosos que saltaba una reja en Acassuso. La Patrulla Municipal de San Isidro llegó al lugar y detuvo a cuatro jóvenes de 19, 20 y 26 años, todos integrantes de la banda. En un operativo simultáneo, otro sospechoso fue arrestado en Tigre. En su vivienda se secuestraron herramientas, teléfonos celulares y guantes con restos de sangre. Entre los mensajes recuperados por los investigadores, aparecieron pruebas escalofriantes: "La matamos, la matamos. Matamos a la vieja", escribieron los detenidos en un chat grupal pocas horas después del crimen.

Los investigadores detuvieron a cinco hombres vinculados a una organización criminal

Los cinco hombres quedaron detenidos e imputados por homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito o asegurar la impunidad del robo. La fiscalía sospecha que el golpe fue planificado desde la Unidad Penal N°57 de Campana, donde se encuentran los líderes de la "Banda del Millón", un grupo que ya había sido investigado por una serie de violentos robos en barrios residenciales de Zona Norte. Rodríguez Iturriaga, según trascendió, ya había sido víctima de la misma banda meses atrás. Le habían robado dinero y alhajas, pero en aquella oportunidad había sobrevivido. Esta vez, los delincuentes volvieron con saña.

La casa donde ocurrió el homicidio

Las autoridades remarcaron que esta vez el crimen fue desmedido y mucho más violento. Entraron buscando dinero y terminaron matando por nada. El operativo policial incluyó allanamientos en cárceles y domicilios particulares. En uno de ellos, los agentes hallaron un teléfono celular desde el que se coordinaban los robos con cómplices en libertad. La investigación reveló que los presos elegían los objetivos, marcaban las casas y mantenían comunicación en tiempo real durante los asaltos. El fiscal Ferrari ordenó nuevas detenciones y trabaja para determinar el grado de participación de cada sospechoso.