Murió Benicio Farji, el nene de 8 años que había sufrido muerte cerebral luego de que se le cayera un arco encima

Benicio Farji, de apenas ocho años, falleció tras permanecer con muerte cerebral desde el martes, cuando un arco de handball cayó sobre él en el Club Atlético Argentino de Quilmes. La noticia fue confirmada por la propia institución, que en sus redes sociales publicó un comunicado cargado de tristeza: "Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio. Q.E.P.D.".

El texto completo, difundido por la entidad, reflejó el impacto que el hecho provocó dentro del club y en toda la comunidad quilmeña: "El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha. Motivo por el cual se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio. Q.E.P.D.".

El accidente había ocurrido el martes por la noche en el predio Los Mates, cuando Benicio jugaba junto a sus compañeros luego del entrenamiento. En circunstancias que aún se investigan, el pequeño se trepó a un arco de handball que no estaba amurado al suelo, y la estructura se desplomó sobre su cuerpo, golpeándolo violentamente en la cabeza. El impacto fue fulminante. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron un traumatismo craneoencefálico severo y un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos médicos y a su posterior derivación al Hospital El Cruce de Florencio Varela, las lesiones resultaron irreversibles.

Fue operado por una complicación abdominal, pero el daño neurológico ya era devastador. Horas después, se confirmó el diagnóstico de muerte cerebral. La comunidad educativa del colegio Nazareth, donde Benicio cursaba, y el club Argentino de Quilmes organizaron cadenas de oración y muestras de apoyo que se multiplicaron en redes sociales. "Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar", habían expresado desde el área de básquet.

El club decretó 48 horas de duelo y el cierre de sus instalaciones "en señal de respeto y acompañamiento a la familia del nene y a toda la comunidad afectada por la tragedia". La muerte de Benicio reaviva el dolor por otros accidentes similares ocurridos en el país, como el de Cipolletti, donde semanas atrás un niño de 10 años perdió la vida al caerle encima un arco metálico mientras jugaba al fútbol. Hoy, Quilmes está de luto.