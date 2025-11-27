"La maté porque le hacían bullying": habló la madre de la nena de 9 años asesinada en Santiago del Estero

La historia que desde fines de octubre eriza la piel de Santiago del Estero sumó en las últimas horas un capítulo todavía más perturbador. "La maté porque le hacían bullying", confesó María de los Ángeles Russo, de 28 años, durante la audiencia encabezada por la jueza Roxana Menini, quien decidió mantener su internación en el Centro Provincial de Salud Mental de El Polear. Según la acusación, la mujer asfixió a su hija, Diana Gómez Russo, de 9 años, tras suministrarle "cuatro pastillas de clonazepam" en la madrugada del 30 de octubre en su casa del barrio Palermo, en La Banda.

María de los Ángeles Russo, de 28 años, fue detenida tras admitir que le dio clonazepam a su hija

Los investigadores consideran que esta declaración podría ser clave para determinar si Russo es inimputable o si comprendía la gravedad de sus actos al momento del crimen. Una pericia psiquiátrica será determinante. Mientras tanto, la imputada permanecerá bajo una estricta medida de protección y seguridad. En la audiencia, la jueza rechazó dos pedidos enfrentados: la nulidad de la declaración de imputada, solicitada por la defensa, y la prisión preventiva que había requerido la Fiscalía.

El fiscal Mariano Gómez, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, detalló que la investigación se apoya en testimonios de paramédicos, del chofer del CIS y de los abuelos maternos, quienes la escucharon admitir en el lugar: "Yo la he matado porque le hacían bullying en el colegio". También habría dicho que su hija "ya no quería vivir porque en el colegio le hacían burla". Según estos relatos, la mujer afirmó que después de darle las pastillas, la asfixió con sus propias manos.

Luego intentó quitarse la vida. Los profesionales que la asistieron describieron una imagen desconcertante: Russo estaba "tranquila y sin mostrar consternación por lo que había hecho". En su internación, al ser consultada sobre qué necesitaba, repitió frases que revelan un estado mental crítico: "Quiero morirme", "manifestó la presencia de ruidos y sombras" que no la dejaban dormir, y una idea obsesiva: "Yo la salvé a mi hija... la maté para protegerla del daño".

Diana, una niña de 9 años que soñaba con su primera comunión y amaba la danza.

De hecho, añadió con frialdad: "Me da lo mismo estar aquí o en una celda". El fiscal Gómez pidió transformar la detención en prisión preventiva y mantener la internación psiquiátrica. Sostuvo que la mujer había abandonado tratamientos y medicación antes del crimen, lo que refuerza la necesidad de un control interdisciplinario para evitar recaídas. Las primeras horas del caso fueron tan confusas como desgarradoras. El 30 de octubre, patrulleros, móviles de Criminalística y una morguera bloquearon la calle Irigoyen al 500. Dentro de la vivienda, sobre una cama, yacía Diana sin signos visibles de violencia.

Su madre estaba al lado, inmóvil. "Le di clonazepam anoche", les dijo a los policías, en un tono helado que los descolocó. La fiscal Natalia Saavedra explicó entonces que la autopsia sería decisiva: "Tenemos mucha información que chequear". Los vecinos estaban paralizados. Sabían que Russo había sido internada en ocasiones anteriores por problemas de salud mental, pero nadie imaginó un desenlace así. "La nena iba a tomar su primera comunión en noviembre", recordó una vecina entre lágrimas.

El abuelo materno de Diana protagonizó una escena que varios presentes describen como imposible de olvidar: cuando la morguera retiró el cuerpo, gritaba desesperado que lo dejaran verla una última vez. Apenas unos metros más atrás, amigos y familiares lloraban en silencio, incrédulos ante lo irreparable. La Escuela Santiago Apóstol suspendió las clases y la muestra anual de educación física. "Pedimos por su alma y por la pronta resignación de su familia y amigos", comunicó la institución.

El conmovedor mensaje de una de las maestras de Diana

Luciana, su profesora de danza, la despidió con un mensaje que se viralizó: "No hay palabras que alcancen". En el video que compartió se la veía a Diana bailando con una pasión que rompía la pantalla. "Me enseñó tanto... Me enseñó a cuidarla, a reír con ella. Llevaré su luz en cada coreografía", escribió. Y cerró con una frase que se convirtió en oración colectiva: "Que su recuerdo nos inspire a acoger más amor y más cuidado. Por siempre, mi Diana Gómez Russo".