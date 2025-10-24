Las frases más fuertes de la mamá y la hermana de Lowrdez Fernández: "Por suerte está viva y está bien"

El jueves a la noche, Lowrdez Fernández fue rescatada por la policía, tras permanecer sometida y privada de su libertad por Leandro García Gómez en un departamento de Palermo. Con la cantante lejos del empresario y dada de alta del Hospital Fernández, Mabel López su madre, habló.

Ella había denunciado que no podía localizar a su hija y que había advertido signos de violencia en su cuerpo la última vez que la vio, el 4 de octubre. Cuando trascendió públicamente que Lowrdez fue trasladada al hospital, su mamá no dudó en correr hacia el establecimiento pero no pudo ver a su hija: " No la vi porque está muy enojada conmigo . Yo ya me la esperaba a esta reacción es típico", dijo en comunicación con Ángel De Brito.

Por el momento, Lowrdez Fernández no dimensiona el peligro que corre al lado de su ex, Leandro García Gómez

"Yo sé que no está consciente del peligro que tiene", respondió cuando el conductor le consultó si la artista está consciente ya que una de las informaciones difundidas fue que fue rescatada en un estado de completo shock y sedada.

Mabel respeta el espacio que necesita Lowrdez para entender que accionaron desde la desesperación y el cariño: "No la vi porque no quiere verme, esta re enojada conmigo. Lo entiendo y es esperable", dijo y dejó una reflexión que pone la piel de gallina: " Enojada pero con vida ".

La entrevista fue rápidamente viral en redes donde varios usuarios temen con la continuidad de la causa y desean que el enojo de la integrante de Bandana no de marcha atrás con la denuncia, por lo que el periodista Emiliano Rodríguez explicó en su cuenta de X: "Mabel confirmó que la querellante de la causa es ella y no Lourdes, por lo cual la denuncia se va a mantener firme, por suerte".

También habló la hermana

Por su parte, Ana, hermana de la cantante, también habló con los medios: "Ayer pudimos verla en el hospital. Ella está con sus amigas. Por suerte está viva y está bien . Tuvimos poco contacto con ella, pero claramente está en una situación vulnerable".

"No queremos que él salga, que se haga justicia", pidió la joven y continuó respecto a su familiar: "Está con las amigas, contenida, y con las chicas de Bandana que siempre están al pie del cañón. Queremos que ella esté bien. Ella es la famosa y es la que tiene que hablar, pero esperemos que recapacite".

Ana, la hermana de Lowrdez Fernández, aclaró que no tiene relación con la cantante por su relación tóxica con Leandro García Gómez

Y reveló que Lowrdez está enojada con el accionar de su familia, pese a que obran en su bien: "Mamá está mal porque ella lo toma como si estuviera en su contra, pero no es así. Nosotros, pese a estar más cerca o más lejos, siempre vamos a estar ahí para ella. Tiene que entender que lo que hacemos lo hacemos por su bien. Yo entiendo que a veces es difícil salir de este tipo de situaciones", reflexionó.

La hermana de Lowrdez Fernández agregó que hace un tiempo que perdió el contacto con su hermana: "Perdí contacto porque es difícil mantener una relación con una persona que está en ese estado. En su momento tuve que alejarme porque no podía ayudarla más. Estar vulnerable y creerte una mentira te lleva a lugares súper oscuros que no ayudan".