La mejor amiga de Lowrdez celebró la detención de García Gómez: "Es un maltratador, violento, misógino y psicópata"

La mejor amiga de Lourdes Fernández, conocida como Ioja, celebró la detención de la pareja de la ex Bandana, Leandro García Gómez, luego de que este retuviera drogada y contra su voluntad a la cantante en su departamento, al cual ingresaron efectivos de la Policía de la Ciudad para llevársela a ella y apresarlo a él, durante la noche del último jueves.

"Leandro está detenido en este momento, gente", anunció Augusto Tartúfoli al aire de Pasó en América. "Genial. Es la mejor noticia que me estás dando que el tipo está detenido", festejó Ioja. "Está esposado", le aclaró el conductor. "Buenísimo. Así no hace más daño. Por lo menos hasta que no salga que no haga más daño", aseguró la mejor amiga de la artista.

"Estoy triste, preocupada, y tratando de hacer todo lo posible para que esto salga a la luz y que este maltratador, violento, misógino, quede preso", había comenzado su declaración ante el programa nocturno de televisión. "Ella me llamó porque el violento le estaba haciendo de manager y le había dado una patada en el piso, piñas en la cabeza, todo, ella se fue de ahí a vivir a la casa de una amiga y me pidió que le dé una mano como mánager", reveló Ioja. "Yo le ayudé de onda, para que pueda salir del paso, rezando y pidiendo que no vuelva con el tipo. Porque ese es el problema", sentenció.

La amiga de Lowrdez, como se la conoce en el ambiente artístico, señaló que la última vez que habló con su amiga fue el miércoles, cuando le envió un audio porque suspendió las actividades que tenían juntas esta semana. "Le sentí la voz muy mal, me dijo que tenía angina. Y yo ya sabía que era porque había caído con el violento rancio ese", protestó.

El desesperado posteo de Ioja, la amiga de Lowrdez Fernández

Ante la pregunta del conductor acerca de si este hombre la podría haber drogado para mantenerla dopada, contestó: "Puedo esperar de ese tipo que le haya hecho cualquier cosa. No puedo saber realmente qué es lo que pasó, pero sí que no es una persona que quiere el bien de ella", confirmó.

"Es un maltratador, un psicópata, que lo único que quiere hacer con Lourdes es apagarla, porque es una mujer con mucha luz, una artista increíble, con un talento y un carisma único, con un montón de proyectos que tenía para hacer, y él él lo único que quiere hacer es apagarla", describió. Luego agregó que lo hace "porque debe ser un Bandana frustrado".

Primera imagen de Leandro García Gómez detenido

Ioja reconoció que siempre supo lo de estos episodios de violencia, más allá de la denuncia publica en 2022. "Después cuando yo hice unas canciones con ella, con unos artistas míos, seguía conectada con el vínculo con ese tipo", lamentó. "Yo al hombre lo conocí una vez. Pero creo que un psicópata como este tipo es capaz de hacer cualquier cosa y obviamente manipularla. Porque esa es la forma que tiene para poder hacer que ella haga lo que él quiere", explicó enseguida.

La mejor amiga también contó que "Lourdes está sufriendo un problema de salud hace un montón, generado por la relación con este tipo, sumado a una enfermedad que ella tiene", en relación al alcoholismo. "Es la que todos vamos a tener que ayudarla para que pueda salir de eso", ordenó Ioja, mientras que cuestionó al violento por "todo el grado de sadismo que tiene porque se está aprovechando de eso".