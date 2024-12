¿Le dan la domiciliaria a Aníbal Lotocki? Su hija denunció que su madre y su padrastro la "golpean"

La Justicia le quitó la custodia de la hija de Aníbal Lotocki a la madre Vanesa Sassaro por maltratos de ella y de su padrastro, y le dejó la tutela a la actual esposa del médico, María José Favarón. Esta trágica vuelta del destino podría llegar a beneficiar al falso cirujano plástico, quien hoy se encuentra preso de forma preventiva por el homicidio simple con dolo eventual del empresario Cristian Zárate, fallecido en 2021 en una clínica de Caballito, la cual no estaba en condiciones de afrontar la intervención quirúrgica que realizó.

"Esta requisitoria descansa en dos motivaciones que están altamente unidas y tiene que ver con la situación de violencia psíquica y física que se encuentra atravesando la hija del Sr. Lotocki", alegaron desde la defensa, encabezada por los doctores Christian Pérez Sasso, Claudio Lifschitz y José Luis Mariani, del también sospechoso de la muerte de Silvina Luna, para "solicitar la morigeración del encarcelamiento preventivo" y que "se otorgue al imputado un beneficio consistente en la detención domiciliaria".

"Lo piden porque su hija, la niña T, relató en el colegio que su madre y su padrastro le pegaban. Lo contó, porque iba con moretones. La escuela tiene la obligación de denunciar. El Consejo de los Derechos del Niño tomó una medida excepcional. Le sacaron la hija y la tutela en este momento la tiene la esposa actual, María José Favarón", reveló el periodista Fede Flowers en Gossip.

"Hoy es muy probable que Lotocki obtenga la prisión domiciliaria, porque al juez le es muy difícil que este arresto domiciliario no se dé porque jurídicamente no tiene a nadie. Por lo que Lotocki está a días de obtener la prisión domiciliaria por esta situación bastante complicada", amplió el especialista en espectáculos.

El pedido de arresto domiciliario para Aníbal Lotocki.

La menor es la hija que el médico tuvo con Vanesa Sassaro, con quien salió durante siete meses a fines de 2011 en un impasse que tuvo en su relación con Pamela Sosa. "Yo lo conocí de otra manera y Aníbal fue una pareja de corto tiempo y como padre no tengo nada que decir de él. Tampoco lo estoy defendiendo", había contado en Intrusos en 2023. "Mi relación de pareja se terminó debido a la exposición que esto implicaba, nuestra relación como padre siempre fue muy buena, siempre fue un buen padre y presente", aseguró en una carta más adelante.

Sassaro lo denunció luego de sospechar que en la operación que le hizo en 2008 en Misiones le puso el mismo material que a otras de sus víctimas. "En 2014 Silvina (Luna) empezó con los problemas de salud y me dio mucho miedo. En ese momento decidí hacerme estudios de lo que me había puesto en 2008", recordó en su momento. "En la biopsia y resonancia salió que me puso metacril", reveló. Esto se lo dijo el mismísimo médico. "En esos años no había tanta información", había confesado su ex pareja.

Aníbal Lotocki y María José Favarón, su actual pareja y quien tiene la custodia de la hija de la ex de él.

Lo cierto es que el falso cirujano plástico, que año tras año acumula denuncias por haber utilizado materiales que no serían metacrilato, sino cosas peores como silicona líquida, podría continuar su prisión preventiva en su hogar en cuestión de horas.