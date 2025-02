Llegó tarde, no le hicieron las pestañas y estalló con su bebé a upa: "¡Te rompo todo!"

Una disputa por una seña en un local de estética de Montegrande, en el sur del conurbano bonaerense, terminó en un episodio de violencia desmedido, en el que una clienta enfadada porque por llegar media hora tarde no le querían devolver la plata de la seña de 10 mil pesos que había dejado para hacerle las pestañas a su hija de 11 años, rompió el vidrio de una vitrina mientras llevaba a su bebé en brazos.

El video que se viralizó fue registrado el 23 de febrero por Ayelén Sosa, la dueña del local que destrozó la agresora, quien alegó que era injusto que no le devolvieran la plata de la seña si no la habían atendido, aunque en términos mucho más violentos y desfachatados. En este se ve cómo un hombre intenta evitar que la pelea avance, aunque es repelido por la clienta al grito de "dejá de tocarme vos también".

"Calmate que estás con una criatura", le pide la dueña del negocio, con el hombre separándolas a ambas. "Grabá, grabá. Estoy con un bebé y me tocás, estúpida", la increpó enseguida la clienta. "Yo no te toqué", aseguró Sosa. Tras eso fue que la agresora se dirigió hacia una vitrina que estaba a su derecha, y con el puño rompió el vidrio, sin temor a lastimarse.

Quien las separaba volvió a ser fundamental en ese instante, ya que la dueña del local llamado Mi Diosa Makeupp se abalanzó sobre la clienta con el niño en brazos, que volaba de un lado al otro sin precaución alguna por su frágil cabeza. "Andate de mi local", comenzó a gritar Sosa, indignada por lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, la clienta se seguía negando a retirarse sin sus 10 mil pesos.

La agresora que destrozó la estética de Montegrande porque no le devolvieron la seña que había pagado para que a su hija le hagan las pestañas.

"Hoy a las 11:30 aproximadamente llegó esta clienta al local cuando su turno era a las 11:00. Ella sabía que tenía solamente cinco minutos de espera, ya que al reservar el turno yo le envío un detallado explicando cómo se reservaba el turno y el tiempo que tenía de espera", relató Sosa en la publicación de escrache que hizo en las redes sociales de su local.

"Al ver que pasaron más de 10 minutos y haberle dicho que el turno era cancelado por demora, me voy del local y ella llega igual. Estaba mi hermana sola cuando llega esta señora de muy mala manera y muy agresiva, diciendo que si no le devolvía la seña iba a 'romper todo el el local'", relató en la publicación.

La denuncia de la dueña del local destrozado en Montegrande.

"Mi hermana le dice que si quiere puede esperar a que llegue yo, pero que de igual manera no iba a poder atenderla ya que quería hacerle pestañas a una nena de 11 años. Llego al local y me agredió físicamente sin importarle que estaba con un bebe en brazos. Le quiso pegar a mi papá también, que no tenía nada que ver, y empezó a romper las cosas del local (maquillajes, estantes de vidrio, etc). ¡Todo esto con un bebe en brazos!", insistió.

"Hace tres años que trabajamos en esto y siempre nos manejamos de la misma forma. Jamás nos había pasado algo así y nos molesta que intenten jugar con nuestro trabajo. Por favor difundan la cara de esta mujer para que nadie más pase por esta situación", pidió en el tramo final de la publicación.

Los chats entre la clienta que destrozó el local de pestañas de Montegrande y su dueña.

Los chats entre la clienta que destrozó el local de pestañas de Montegrande y su dueña.

Como prueba extra, la dueña subió los chats con la clienta y la denuncia que dejó en la Subcomisaría 25 de Mayo local. En la conversación, Sosa le aclaraba que sólo había cinco minutos de tolerancia y que no iba a poder atenderla. Aunque a la agresora no le importó la advertencia y fue igual. "¿No me podés hacer el favor? Estoy en remis ya", le pidió en un momento, sin obtener respuesta alguna.