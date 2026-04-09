"Lo mataron": se quebró el padre del niño de 4 años que murió en la casa de su madre a la que no quería ir

La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció este lunes en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, conmueve a todo el país. El menor hacía tres meses que vivía con su madre biológica por decisión judicial y contra la postura de su padre y su madrastra, quienes lo habían criado desde su nacimiento. La autopsia determinó que había lesiones internas en la cabeza y la sospechosa abandonó su hogar junto a su actual pareja y otro hijo bebé que tiene.

"Mi hijo no era un chico enfermo. Él estaba en buena salud. No tenía problemas del corazón, no tenía problemas en el pulmón. Estaba sano. ¿Cómo puede ser que va a morir? ¿Ahora me van a venir a decir que fue una muerte natural? Lo mataron", aseguró Luis López, el papá de Ángel, quebrado y ante las cámaras que fueron a cubrir el velatorio del menor.

El niño había ingresado sin signos vitales al Hospital Regional local el 5 de abril, luego de que su madre biológica pidiera asistencia médica a las 7 de la mañana porque el niño no podía respirar. Cuando fueron a asistirlo estaba en paro cardiorrespiratorio y falleció horas después, y sin la presencia de ella en el nosocomio.

"Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada. Todos me trataron de machista. Pero no. Si era al contrario y yo era el que estaba en esa situación, yo ya estaba preso. Pero como es una mujer no le hacen nada", protestó López. "Yo les dije que a mí hijo le iba a pasar algo con esa mujer y dicho y hecho", lamentó enseguida.

Ángel tenía 4 años cuando murió en lo de su madre biológica.

"Le advertí a Protección, a mi abogado, a todos les advertí que iba a pasar esto y pasó. ¿Qué más quieren? A mí no me van a devolver a mi hijo, pero yo quiero justicia. Quiero que paguen. ¿Por qué ella está en la calle tranquilamente y yo estoy sufriendo acá? Mi hijo pidió. Él hizo escucharse y nadie le dio bola. Yo le entregué a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto", continuó. La acusación contra su ex pareja pasó porque la mujer no se acercó al velatorio.

"Ahora falta que me den la tutela de mi hijo pero muerto. Yo quería a mi hijo vivo. Él quería estar con la gente que sí lo amaba", exclamó entre llantos. Antes denunció que el juez Pablo Pérez firmó un pedido del abogado de su ex para que no sea detenida hasta que se presenten pruebas. Mientras tanto, imágenes que registró TN mostraron cómo la sospechosa abandonó su hogar durante este jueves.

Ángel junto a Lorena Andrade, su madrastra y madre de crianza.

"Ni siquiera una custodia tienen. Se pueden escapar tranquilamente. Mientras nosotros estábamos en el hospital ellos estaban quemando cosas en su casa. ¿Qué estaban quemando? ¿Adonde mataron al nene? ¿Y después qué van a allanar? Si no van a encontrar nada. Si le dieron el tiempo para que hagan desaparecer todo y ahora le están dando tiempo para que se escapen también", reclamó Lorena Andrade, pareja del padre del niño y quien crió al menor.

La mujer antes había reclamado contra lo que había ocurrido, frente a las cámaras de TN. "Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa", describió. Lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos", reclamó ante El Trece.

Andrade apuntó contra la pareja de la madre biológica: "Seguramente era él quien lo maltrataba". La viralización de un video previo a que el niño debe irse de su hogar también aportó a la conmoción que generó el caso. "Me quiero quedar acá yo", lloraba el niño en el video. Las lágrimas se intensifican durante todo el archivo, sin importar la promesa del padre de llevarlo a la plaza antes de ir con su madre biológica, como había determinado la Justicia local.