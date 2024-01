"Los quiero hacer mierda": habló el papá de Tomás Tello y reclamó una pena ejemplar

Daniel Tello es el papá de Tomás, el joven que fue asesinado de forma brutal por un grupo de al menos 9 personas en Santa Teresita y no esquiva la pregunta. Tampoco duda al hablar. Sostiene que si la Justicia no actúa como corresponde, buscará paz por otro medio. "Los quiero hacer mierda, te soy sincero. No van a tener un lugar donde vivir tranquilo, te lo puedo asegurar. Yo lo único que quiero es que haya justicia. Si hay justicia, va a haber paz y tranquilidad", advierte.

Tomás recibió una puñalada en el corazón

Se toma un segundo, piensa y dispara con total sinceridad y el dolor propio y desgarrador de haber perdido un hijo: "Y si no hay justicia, va a pasar muchas cosas. Y no quiero que pase eso. Y me hago responsable de decírselo a cualquiera, porque también se lo dije al jefe judicial. Si no hay justicia y pasa algo, vengan a buscarme porque fui yo. Se lo dije al frente de todos los comisarios. Si no hacen justicia, vengan a buscarme porque si pasa algo, fui yo. Yo me hago cargo de todo lo que pase".

En diálogo con TN, el hombre afirmó que son más de nueve las personas que atacaron a su hijo. "Sé que fueron más. No fueron solamente los nueve que están ahí. Empezó a las cuatro y media de la mañana esto, lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos, lo apuñalaron y no está más. La única información que hay es esa, que fueron unos cobardes y que la policía no hizo nada. Nada, absolutamente zona liberada y más nada que eso, no se puede decir más nada", remarcó.

Según explicó, ya conocía a los asesinos de Tomás. "Hubo una fiesta de despedida de daño en la casa de mi hijo. Supuestamente el asesino estaba y no lo dejaron entrar. Hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego y los separo, yo mismo saco a los dos chicos estos y me los llevo una cuadra para que se puedan ir tranquilos, para que nadie haga nada. A Damián Kopelian saqué. Y después me terminó matando a mi hijo. Se la tenían jurada, lo andaban buscando y me lo mataron", dijo con mucho dolor.

Consultado sobre si Tomás le había dicho que lo estaban buscando, Daniel no lo dudó y respondió que "Sí". "Me lo dijo el 31 de la noche mientras yo estaba cocinando el asado con él. Me dijo ´papi, ¿viste el problema la otra vez? Dicen que me andan buscando´. ´¿Para qué?´, le pregunté. ´No sé´, me dijo. ´Bueno, hijo, no salgas, quédate acá en casa. Vos sabes cómo es. Siempre pelea, siempre hay botellazos, siempre todo el año lo mismo´, le contesté y me dijo ´no, no va a pasar nada, papi´", contó.

Y sumó: "Quedó ahí, tiene 18 años, me puede decir que va para acá y se va para allá, era un hombrecito. Y nada, fue igual y me lo mataron. Ese 23 yo los separé, yo los acompañé a que se vayan. Yo les dije, por favor, váyanse, váyanse porque eran un montón, los amigos de mi hijo eran un montón, y yo les dije, no quiero que haya problema, no te vas a pelear. Aparte, yo no los conozco, no los vi nunca en mi vida y les dije, váyanse, no quiero que haya problema".

En ese sentido fue que Daniel advirtió que todos los responsables son de la localidad de Moreno y aclaró que ya tiene "todas las direcciones" de los implicados: "Cuando pedí explicaciones, me dijeron que me tranquilice nada más, porque me conocen. Por favor, me lo pidieron. Y me fui, me fui a Santa Teresita. No importa si estuvieron drogados o alcoholizados. Matar a una persona, buscarla, triturarla a golpe durante seis cuadras y matarlo, eso no hace falta. O sea, no le pongan excusa del drogado o alcoholizado".

Y remarcó: "La cizaña que tuvieron con mi hijo, por no haberlo dejado entrar a una joda, no significa matar a una persona. Y un padre de 57 años pegándole a un chico de 18, entre 20, aparte ni siquiera le pegaba, eran todos botellas, piedra y cuchillo. ¿Dónde está el control? Yo se lo dije en la cara al comisario, le dije, usted no me puede decir nada, porque culpable es usted, usted dijo que maten a mi hijo. Me dijo que hicieron lo que tienen que hacer".

Para Daniel, si ponían un policía, uno solo, mirando la costa para un lado y la costa para el otro, el crimen de su hijo se podía haber evitado. "Si el 60% de Santa Teresita estaba en la Costanera, los refuerzos tienen que estar ahí. Si vos sabés que hay un evento de 2.000, 3.000 personas que se genera todos los años problemas. Y se juntan ahí, y se pegan ahí, y se pelean ahí, y pasa todos los años lo mismo. Y nadie hace nada. Nadie hace nada", destacó.

Los culpables del crimen de Tomás

Y visiblemente enojado, concluyó: "Los quieren hacer mierda, te soy sincero. No van a tener un lugar donde vivir tranquilo, te lo puedo asegurar. Yo lo único que quiero es que haya justicia. Si hay justicia, va a haber paz y tranquilidad. Y si no hay justicia, va a pasar muchas cosas. Y no quiero que pase eso. Y me hago responsable de decírselo a cualquiera, porque también se lo dije al jefe distrital. Si no hay justicia y pasa algo, vengan a buscarme porque fui yo".