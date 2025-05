Luque llegó a tribunales por el juicio de Maradona más violento que nunca: "Me pegó una piña en la cabeza"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ídolo eterno del fútbol argentino, no está exento de controversias y escándalos que parecen alejarlo cada vez más de la justicia que su familia y seguidores exigen. Este martes, el médico Leopoldo Luque, uno de los principales imputados por el fallecimiento del Diez, protagonizó un violento episodio al llegar a los tribunales de San Isidro, mientras el proceso judicial tambalea por las acusaciones de parcialidad y conducta inapropiada contra la jueza Julieta Makintach.

Luque, imputado junto a otros seis profesionales de la salud por "homicidio simple con dolo eventual" en el caso de Maradona, enfrentó un tenso recibimiento al ingresar al edificio judicial. Entre gritos de "asesino" y manotazos de personas indignadas, se produjo un incidente que rápidamente escaló: Alejandra, una maradoniana que asistió a apoyar a la familia del astro, denunció haber sido agredida físicamente por el médico.

Diego Armando Maradona

"Lo vi entrar y quise gritarle que era un asesino, que su condena es social y que no va a poder caminar por la calle", relató Alejandra a los medios presentes. Según su versión, al intentar acercarse para increparlo verbalmente, fue empujada hacia él: "Se dio vuelta y me pegó; levantó el brazo y me pegó una piña en la cabeza", aseguró visiblemente afectada. La mujer afirmó haber asistido al tribunal junto a amigos para respaldar a Claudia Villafañe, las hijas de Maradona y el resto de su familia en su búsqueda de justicia.

El comportamiento de Luque, quien llegó al juicio con una apariencia física completamente transformada y una actitud violenta hacia la prensa, no hizo más que avivar las críticas hacia su figura, ya de por sí cuestionada por su presunta responsabilidad en la atención médica deficiente que habría llevado a la muerte del exfutbolista.

Makintach bajo sospecha: ¿Se cae el juicio?

Como si el episodio de violencia no fuera suficiente para empañar la jornada, el proceso judicial enfrenta una nueva crisis debido a las serias acusaciones contra la jueza Julieta Makintach. La magistrada fue recusada por los abogados defensores de Luque, quienes argumentan que su accionar ha sido "imparcial" y que habría incurrido en conductas irregulares durante el desarrollo del juicio.

Entre las denuncias más graves se encuentra la autorización para grabar un supuesto documental sobre el juicio sin el conocimiento ni consentimiento de otros miembros del tribunal ni de las partes involucradas. Este escándalo generó una suspensión temporal del proceso, dejando en el aire la posibilidad de que todo quede anulado y se regrese a foja cero.

La jueza Julieta Makintach

El abogado defensor de Luque, Julio Rivas, adelantó que ampliará la recusación contra Makintach tras la aparición de estas nuevas pruebas: "Hay varios escenarios: que la jueza se excuse, que el tribunal la recuse o que rechace la recusación. Todo es posible", señaló Rivas, quien también expresó la frustración de su cliente por lo prolongado del caso. "Hace cuatro años y medio que está sin una sentencia", añadió.

Desde el inicio del juicio el pasado 11 de marzo, transcurrieron 1.567 días sin respuestas en 19 audiencias marcadas por tensiones y polémicas. Sin embargo, este martes podría haber sido un punto de quiebre definitivo. Fuentes judiciales consultadas aseguran que existe una alta probabilidad de que el juicio sea declarado nulo debido a las irregularidades denunciadas. De confirmarse esta hipótesis, se deberán sortear nuevos jueces y reprogramar las audiencias, lo que retrasaría aún más un proceso ya desgastado.

Leopoldo Luque

El eje central del juicio -determinar las responsabilidades de los médicos y trabajadores de la salud en la muerte de Maradona- quedó relegado ante los escándalos personales y judiciales. Mientras tanto, los familiares del astro del fútbol y millones de seguidores alrededor del mundo siguen esperando justicia por su ídolo, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 tras una descompensación cardíaca que muchos consideran evitable.

Mientras tanto, el legado de Diego Armando Maradona sigue siendo motivo de disputa, no solo en lo legal sino también en lo emocional. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar su familia para obtener justicia? Y peor aún: ¿la obtendrán algún día?