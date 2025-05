Una motociclista fue embestida por un caballo suelto en Necochea: "Me pegó con todo y caí"

Eran pasadas las 11 de la mañana del lunes cuando María Verónica Cappai tomó su moto como cada día y salió rumbo al trabajo. Nada en esa rutina anticipaba lo que ocurriría minutos después: un caballo suelto irrumpió en plena calle 70, en la ciudad de Necochea, y la embistió con violencia, haciéndola volar por el aire y caer pesadamente sobre el asfalto. El episodio, captado por las cámaras de seguridad de la zona, se viralizó rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se ve el momento exacto en el que la joven motociclista es impactada por el animal desbocado. Mientras ella cae, inmóvil, el caballo sigue galopando como si nada.

La escena dura apenas unos segundos, pero resulta estremecedora. Vecinos que presenciaron el hecho se acercaron corriendo para socorrerla, mientras otros llamaban con urgencia a una ambulancia. María fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde los médicos confirmaron que presentaba traumatismos múltiples: golpes en las piernas, el brazo derecho inmovilizado y fuertes dolores en toda la columna. Aunque se encuentra fuera de peligro, permanece en observación. Desde su cama, habló con el medio local NDEN: "Yo iba por la 70 cuando veo que se me viene algo negro. Freno, pero no atino a nada porque me pega con todo y caigo".

Al principio -afirmó-, no sabia lo que era, hasta que escuchó "a los vecinos gritar que era un caballo". La moto en la que se desplazaba -su único medio de transporte para ir a trabajar- también quedó dañada, y ese es ahora otro de sus grandes temores: "Si se me rompió, no la puedo arreglar. Lo único que quiero es que se hagan cargo de la reparación de mi moto, que me costó mucho comprarla y es mi recurso de movilidad". Según explicó, el animal estaba siendo perseguido por personal municipal al momento del impacto. "Yo no tengo la culpa de que persigan a un caballo en moto, en contramano, sabiendo que los animales se asustan", afirmó.

Horas más tarde, el municipio logró identificar al propietario del equino. Se trata de un hombre que no reside en Necochea y que, según trascendió, le había regalado el caballo a su hijo menor de edad. La infracción recayó finalmente sobre la madre del joven, quien figura como responsable legal. La Justicia abrió una causa por "lesiones culposas" y "omisión de recaudos en animales", una figura que contempla desde sanciones económicas hasta penas de prisión. Mientras tanto, inspectores municipales patrullaban las inmediaciones para intentar prevenir otros incidentes. La comunidad, sin embargo, volvió a alzar la voz ante la reiteración de este tipo de hechos.

No es la primera vez que un caballo suelto en la vía pública provoca una tragedia o está a punto de hacerlo. La preocupación es creciente. A mediados de abril, en Cañuelas, una estampida de caballos sueltos sobre la Ruta 6 terminó en un choque múltiple que le costó la vida a la docente Virginia Liliana Fejula, de 55 años. El escenario, en aquella oportunidad, fue aun peor nueve caballos muertos, autos destrozados, sangre sobre el pavimento. La imagen del abandono, la negligencia y la falta de control estatal, retratada con crudeza. "Lo único que quiero es que el responsable se haga cargo, porque además también esto es maltrato animal", sentenció Cappai.