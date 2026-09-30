Drogas, armas y secuestro: detuvieron al actor Maxi Ghione en Santa Fe

Maxi Ghione, conocido por su participación en telenovelas como Casi Ángeles, Montecristo y Los Roldán, quedó detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe por privación ilegítima de la libertad a una persona, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas. El intérprete recibió una denuncia por parte de Emiliano Ezequiel Terragona, un taxiboy al que habría contratado.

La denuncia fue radicada el 20 de septiembre ante el 911 y quedó a cargo del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, cuya investigación está en manos del fiscal Juan Manuel Puig. Este martes se realizó el allanamiento en la propiedad del actor, donde se encontraron al menos cuatro armas de fuego.

Las armas encontradas en la casa de Maxi Ghione

Terragona habló ante los medios y detalló cómo fue el tenso encuentro: "Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: 'Mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que pude irme".

Una vez llegado a su domicilio particular, Emiliano Terragona habría decidido comunicarse con Ghione y reclamarle el dinero faltante de las cuatro horas extras que tuvo que quedarse en su vivienda; pero el actor se negó rotundamente a hacer efectivo el pago y lo amenazó si llegaba a contar algo de lo sucedido.

"Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos", relató el trabajador sexual en su denuncia, aún con temor.

Maxi Ghione había contado en distintas entrevistas que la razón por la que había decidido escapar de la ciudad e instalarse en la localidad de tres mil habitantes de Lehman, Santa Fe, estaba relacionada con sus graves problemas de Epoc. Fue precisamente allí y durante el allanamiento que realizó la policía provincial en su domicilio que se encontraron las mencionadas armas de fuego.

HABLÓ EL ABOGADO DE GHIONE

La defensa del actor quedó en manos del Dr. Juan Manuel Lovaiza, quien en horas de la tarde se comunicó con el medio local Rafaela Noticias, aclaró que todavía no puede brindar demasiados detalles de la causa y que todavía no se realizó la audiencia imputativa. A su vez, contó que pudo entrevistarse con Ghione y que se encuentran trabajando en conocer cuáles son las evidencias en su contra.

Maxi Ghione

El letrado aseguró que Maxi está preocupado y que no se esperaba para nada este desenlace. También señaló, tras escucharlo, que "hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que contó el defendido".

Con respecto a los siguientes pasos de la defensa, explicó que el actor podría quedar detenido durante las próximas horas, extendiéndose hasta por 96 horas mientras la Fiscalía reúne las pruebas de la causa y se defina la situación procesal. "Todavía no puedo contar con las evidencias con las que cuenta el fiscal. De lo que pude charlar con mi defendido, no advierto lo que pueda disponer una prisión preventiva ni que se hayan cometido los delitos que prima facie están siendo publicados", confió Lovaiza.

Lovaiza, quien conocía al actor por otros trabajos legales que trataron en conjunto, reconoció que esta fue la primera vez que el artista enfrentaba un problema penal y que no estaba en conocimiento de que consumiera ningún tipo de estupefaciente. "Él está totalmente sorprendido, preocupado por la situación. Jamás se imaginó quedar detenido. Esa es su situación hoy procesal: detenido. Sorprendido de que todo haya desencadenado en un allanamiento", aclaró.

LA PALABRA DEL DENUNCIANTE

Emiliano Terragona, el escort que denunció a Maxi Ghione decidió contar frente a cámara todo lo que padeció nueve días atrás. "Yo conocí a Maxi el domingo 20 de septiembre. Me contrató a través de una página de escorts, como a las seis de la mañana concretamos el encuentro. Yo soy de Rafaela, Santa Fe, y él está viviendo en Lehmann, que es un pueblito que está cerca de Rafaela", explicó.

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"Llegué a la casa de él a las ocho de la mañana. La idea de él es que era por una hora. Primero, pegamos buena onda y después me dice que me quede un rato más, que después arreglábamos. Hasta que pasó una hora más, dos horas más y estábamos consumiendo. No tengo miedo a decirlo porque estoy en rehabilitación", reconoció.

"Pero ya había actitudes que no me estaban gustando. Me estaba poniendo incómodo y ya me quería ir. Mi amigo se había quedado cuidando mi casa y me empezó a escribir que si estaba bien, porque él se tenía que ir. Después él [Maxi Ghione] me empezó a decir que no agarrara el celular, que él me podía enseñar a manipular a mi amigo. Y yo le dije que no, porque tenía a mi mamá enferma", agregó.

Emiliano contó también que Ghione lo acusó de dealer y lo amenazó de muerte si contaba detalles sobre su encuentro sexual. "Él me dijo: 'Tené cuidado, que nunca se te ocurra hablar de mí'. Todo esto porque tiene un hijo. 'Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. No te metas conmigo porque vas a despertar a mis peores demonios'", relató Terragona.































