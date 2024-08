María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández certificó que vio los chats de Fabiola Yáñez violentada

La justicia investiga de manera vertiginosa la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez cometida por Alberto Fernández. En el marco de esta causa es que declaró María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente.

La declaración de Cantero fue muy importante porque fue en su celular donde el juez Julián Ercolini encontró las fotos de Fabiola con hematomas tanto en su rostro como en uno de sus brazos. La revisión del celular de la secretaria se dio en el contexto de la investigación sobre supuestas contrataciones en ANSES, una causa que todavía sigue abierta.

María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente declaró en Comodoro Py

Es así como la secretaria presidencial confesó que las fotos y que le había mandado la primera dama existieron. Sin embargo, contó que no había visto ninguna otra situación de violencia.

Al ser consultada sobre por qué no lo había denunciado ante la justicia, Cantero alegó que "porque era una cuestión de la vida privada". La ex secretaria declaró en Comodoro Py pasadas las 15.30 y se retiró sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Así, quedó confirmado una vez más que el presidente ejerció violencia de género con quien supo ser su esposa. Además de Cantero, se llamará a declarar a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial el 5 de septiembre próximo.

Es que Fabiola contó que Alberto le habría pegado un golpe de puño en su cara por lo que tuvo que recluirse por varios días en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos: "Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: '¿Qué me hiciste?'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como Primera Dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe".

La periodista Alicia Barrios declaró en contra de Alberto Fernández

Otra declaración importante fue la de la periodista Alicia Barrios que si bien expresó no haber visto violencia física, confirmó que sí fue testigo de que existía "violencia emocional" por parte del ex presidente hacia la ex primera dama.

Revés para la causa

Fue el juez federal Julián Ercolini quien decidió que la causa no pase a la justicia de San Isidro. Hasta el momento, se tratará en Comodoro Py. Ercolini alegó que consideró prematuro" el envío de la causa a San Isidro.

Juez Julián Ercolini

En esa línea, habló Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández que espetó: "Voy a hacer todos los planteos que tenga que hacer en el expediente". En esa misma línea consideró: "Los hechos presuntamente denunciados se circunscriben en la Quinta Presidencial de Olivos, lugar de residencia de mi cliente y de su entonces pareja al momento de los hechos". Y reclamó el pase a San Isidro. "En este caso no quedan dudas que es en la localidad de Olivos".