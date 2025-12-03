Mecheros VIP detenidos en Miami: deberán pagar 21.000 dólares en fianza por robo organizado

El caso de los cinco turistas mendocinos arrestados en Miami por robar en el Dolphin Mall dan qué hablar y, las audiencias iniciales, realizadas el lunes por la mañana, revelaron detalles sobre los cargos, las fianzas impuestas y las restricciones que deberán cumplir los acusados. La jueza Mindy Glazer, fue la encargada de presidir el proceso.

Los cinco hombres, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moyano (41), Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), fueron detenidos tras ser descubiertos robando en varios locales de ese shopping. Según la información proporcionada durante las audiencias, los acusados operaban de manera coordinada, lo que llevó a que se les imputara cargos por "crimen organizado para defraudar", además de distintos delitos relacionados con robos.

Los mecheros mendocinos VIP

Las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual a través de Zoom, con los acusados vestidos con el uniforme naranja característico de los presos en Estados Unidos. Cada uno tuvo poco más de tres minutos para escuchar los cargos y responder a las preguntas de la jueza, con la asistencia de un traductor.

El primero en presentarse fue Xiccato, un reconocido estilista de Mendoza. Según la jueza, Xiccato fue sorprendido robando en una tienda Tommy Hilfiger y escondiendo la mercancía en una valija previamente robada de otra tienda por lo que se le impusieron cargos por crimen organizado, robos múltiples y robo al por menor. La fianza total que deberá pagar asciende a 4.500 dólares . Además, se le prohibió acercarse al Dolphin Mall y a las tiendas afectadas.

Diego Xiccato

Minutos después, ingresó Aparo-Orlando, comerciante y socio de otro de los acusados. Aparo afirmó no tener recursos para contratar un abogado particular, pero la jueza determinó que no calificaba para un defensor público debido a que tiene propiedades y negocios. Los cargos fueron similares a los de Xiccato y la fianza también se fijó en 4.500 dólares .

El tercer acusado en pasar fue Moyano, quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, aunque no se especificaron los delitos previos. Moyano solicitó que se resolviera su situación de inmediato y se le impusieron cargos similares a los de sus compañeros, con una fianza total de 4.000 dólares .

Zuloaga-Arenas fue el cuarto en ser llamado. Al igual que Aparo, solicitó un defensor oficial alegando no tener contactos en el país, pero su solicitud fue denegada por las mismas razones. La jueza le impuso una fianza de 4.000 dólares por crimen organizado y robo al por menor.

Finalmente, Rua fue el último en presentarse ante la jueza. Rua fue el único que afirmó tener los recursos para contratar a un abogado particular, aunque optó por pagar directamente la fianza. Los cargos y montos impuestos fueron similares a los de Moyano: 4.000 dólares en total .

Los mecheros VIP fueron juzgados en Miami

En menos de 20 minutos, la jueza Glazer resolvió las situaciones legales de los cinco mendocinos y fijó un total acumulado de 21.000 dólares en fianzas . Los acusados tienen prohibido acercarse al Dolphin Mall y deberán presentarse a las próximas audiencias para continuar con el proceso judicial.

La jueza Mindy Glazer explicó que las fianzas pueden ser abonadas directamente en la cárcel donde están detenidos, utilizando incluso tarjetas de crédito o contratando un fiador. Sin embargo, algunos de los acusados manifestaron preocupación sobre cómo proceder para realizar el pago y volver a Argentina.