Megaoperativo bonaerense contra la pedofilia: hubo tres detenidos y 112 investigados en 117 allanamientos

La Policía Bonaerense encabezó este martes la Operación Protección de las Infancias VI, destinada a combatir los delitos de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, en la cual detuvieron a tres personas en los 117 allanamientos dispuestos en 30 localidades provinciales distintas. Además, se secuestraron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego, por parte de los 112 investigados.

El VI del operativo es porque es el sexto que se realiza de esta índole y en la misma sintonía antipedofilia. Las localidades donde más allanamientos hubo fueron Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, donde se realizaron 15 dispuestos por la Fiscalía N°8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, y donde se realizaron las tres aprehensiones, además de muchos secuestros de celulares, memorias sd y notebooks.

De las 112 personas que quedaron bajo investigación, 103 son hombres y sólo nueve mujeres. También hay menores de 16 años que compartieron material sexual o íntimo infantil, al punto de que el rango etario va de los 13 a los 62 años. Dentro de quienes quedaron bajo la mirada judicial, "se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a las fuerzas de seguridad", revelaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

Además identificaron que 40 menores convivían con los acusados dentro de los domicilios y unidades carcelarias allanadas, como la Cárcel de Magdalena, donde se requisó la celda de un agresor sexual que compartía material de violencia sexual infantil. Se descubrió que el acusado estaba preso por el delito de abuso sexual y se detuvo a una persona, de 60 años, que traficó gran cantidad de material de abuso de niños.

El grooming es más común de lo que parece

"Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino", explicaron a NA.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática, que fueron parte fundamental del operativo.

Además de las tres localidades mencionadas, las otras fueron: Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate y Campana.