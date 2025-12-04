Caos, fuego y autopistas colapsadas: otro día negro en la Panamericana tras el vuelco de un camión con aceite

La Panamericana volvió a convertirse en escenario de una pesadilla vial. A la altura del kilómetro 41,5, en Ingeniero Maschwitz, un camión de gran porte que transportaba aceite comestible volcó y quedó atravesado sobre los dos carriles, bloqueando por completo la autopista en ambos sentidos. El derrame del cargamento dejó el pavimento convertido en una trampa resbaladiza y transformó la tarde en un embudo de bocinazos, filas interminables y tensión. El corte fue total.

Durante horas, todos los vehículos debieron desviarse por la colectora del ramal Campana, lo que generó un colapso inmediato. Familias, trabajadores y transportistas quedaron atrapados en marchas mínimas, sin más alternativa que avanzar a paso de hombre mientras columnas de humo se elevaban desde el punto del siniestro. El impacto fue tan violento que el camión quedó lateralizado, con parte de su estructura deformada y la carga esparcida en un brillo aceitoso que cubría la calzada.

Hubo un principio de incendio en la cabina, lo que obligó a la intervención urgente de bomberos voluntarios, que trabajaron contrarreloj para evitar que las llamas ganaran el tanque de combustible. El conductor, único herido, fue trasladado a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín. Su estado es estable, aunque el susto fue mayúsculo. "Se encuentra fuera de peligro", confirmaron desde Autopistas del Sol (AUSOL).

Mientras dos grúas intentaban enderezar el camión y removerlo, las cuadrillas extendían polvo absorbente para neutralizar el aceite derramado. Un esfuerzo imprescindible para evitar nuevos accidentes, ya que el pavimento había quedado prácticamente inutilizable. La autopista -arteria clave para miles de personas que viajan entre el norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires- quedó reducida a un caos total.

Como si esto fuera poco, otro siniestro vial en el kilómetro 20 agravó la congestión, dejando imágenes de una traza completamente colapsada. Finalmente, tras el retiro del camión y horas de trabajo, la circulación fue habilitada. Pero el alivio llegó con un eco inquietante: no es la primera vez que un vehículo de gran porte paraliza la Panamericana en los últimos días. Apenas horas antes, en el kilómetro 36 del ramal Pilar, otro camión protagonizó un accidente desconcertante: se incrustó debajo del Puente Los Olivos, excediendo la altura máxima permitida de 4,10 metros. El vehículo ignoró la señalización y terminó atrapado bajo la estructura. Aunque no hubo heridos, el tránsito volvió a quedar cortado, y cientos de autos quedaron varados mientras equipos de seguridad maniobraban para liberar el paso.