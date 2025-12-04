Turistas en fuga y excusas en cadena: los "Mecheros VIP" regresan al país y la embajada de EE.UU. lanzó una dura advertencia

La historia terminó en un vuelo con escala en Chile, pero dejó un tendal de escenas bochornosas, versiones defensivas inverosímiles y un incómodo revuelo diplomático. Los cinco argentinos detenidos por robar valijas y mercadería en varios locales del Dolphin Mall -el centro comercial más concurrido de Miami- fueron liberados tras pagar sus fianzas y este jueves ya regresan al país. Según su abogado, Roberto Castillo, no vuelven en condición de deportados. Sin embargo, el episodio promete tener consecuencias que exceden lo penal: expone tensiones diplomáticas y empaña el debate sobre la futura eliminación de visas para turistas argentinos.

Los mecheros VIP fueron juzgados en Miami

Los acusados -Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua- pasaron por la audiencia donde la jueza Mindy Glazer les informó los cargos: "crimen organizado para defraudar", "hurtos múltiples en menos de treinta días" y "robo al por menor". Cada uno debió pagar entre 4.000 y 4.500 dólares y recibió la prohibición de acercarse al Dolphin Mall y a los comercios afectados.

Pero mientras la Justicia de Florida avanzaba con sus imputaciones, en la Argentina se instalaba una narrativa paralela. Castillo, abogado de Rua y Moyano, afirmó en TN que el episodio fue "un malentendido", y hasta aseguró que su defendido Juan Pablo Rua "viaja desde hace 10 años" a Miami y que posee "una empresa de 100 empleados" en Mendoza. Según su versión, los detenidos "quedaron inmersos en una situación bochornosa y vergonzosa" por "un malentendido".

La explicación se vuelve difícil de sostener frente al material que las autoridades estadounidenses difundieron: grabaciones de seguridad del shopping que muestran al grupo actuando de forma claramente coordinada. En los videos, según detallaron NBC Miami y Telemundo 51, se los ve inicialmente robando valijas de gran tamaño en Burlington; luego, circulando por tiendas como Columbia y The North Face para llenarlas de ropa y artículos sustraídos; y finalmente desplazándose en grupos, comunicándose constantemente, distrayendo empleados y saliendo sin pagar.

Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla. pic.twitter.com/jA6Jtk7B65 — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) December 3, 2025

Las cámaras también registraron movimientos típicos de bandas dedicadas al hurto organizado: dispersión dentro de los locales para evitar levantar sospechas, roles diferenciados entre quienes distraían a vendedores y quienes guardaban la mercadería, y salidas rápidas sin pasar por caja. Así, dos de los acusados fueron detenidos en Tommy Hilfiger con mercadería valuada en 950 dólares, mientras los otros tres fueron arrestados dentro del centro comercial con artículos por más de 1.100 dólares.

Las audiencias individuales revelaron una mezcla de urgencias, contradicciones y argumentos poco sólidos. Xiccato —coiffeur mendocino de 46 años— fue imputado por robar en Tommy Hilfiger y Burlington y recibió 4.500 dólares de fianza. Aparo Orlando, dueño de varios negocios, insistió en resolver pronto su situación por un vuelo programado y obtuvo el mismo monto. Moyano, con antecedentes en Estados Unidos, pagó 4.000 dólares.

Zuloaga Arenas intentó pedir un defensor oficial, pero al declarar que poseía un inmueble se le denegó el beneficio; también recibió una fianza de 4.000 dólares. Rua, el único que dijo poder pagar un abogado particular, optó por acelerar el trámite y obtuvo el mismo monto. El caso, que ya de por sí resultaba vergonzoso, escaló cuando la Embajada de Estados Unidos en la Argentina publicó un mensaje en X con una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve a los sospechosos tras las rejas, acompañada por una advertencia explícita: "¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa".

Los mecheros mendocinos VIP

Y remató: "EE.UU. monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla". El gesto diplomático no pasó desapercibido, sobre todo en un contexto en el que la Argentina espera ingresar al programa de exención de visas, un objetivo clave pensando en el Mundial 2026. La publicación funcionó como un mensaje directo: cada incidente suma ruido en un expediente que ya de por sí requiere acreditar altos estándares de seguridad y confiabilidad. Mientras tanto, los cinco mendocinos aterrizarán en suelo argentino sin deportación formal, pero con un historial judicial abierto en Florida y un golpe a la reputación pública.