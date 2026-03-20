Milei viaja a la CPAC con fondos públicos y una comitiva reducida tras el escándalo con Adorni

Javier Milei, emprendió un nuevo viaje internacional, esta vez con destino a Budapest, Hungría, para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los foros más relevantes para líderes y referentes de la derecha global. Sin embargo, el viaje es increíblemente polémico, ya que no tiene carácter oficial y se financia con recursos del Estado argentino.

A diferencia de giras anteriores, esta vez la comitiva presidencial se ha reducido considerablemente tras el escándalo que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no forma parte de este desplazamiento tras estar involucrado en varias investigaciones tras la filtración de una foto suya abordando el avión presidencial rumbo a Nueva York junto a su esposa Betina Angeleti. Es por eso que en esta ocasión, Milei está acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.

Milei estuvo en Tucumán con Osvaldo Jaldo y luego voló a Budapest

La agenda del mandatario en Hungría incluye reuniones con figuras clave del gobierno local. Se espera que Milei sea recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y posteriormente por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda. Orbán, conocido por su postura ultra conservadora y su cercanía ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump, ya ha coincidido con Milei en foros internacionales previos e incluso se los vio cantando una que otra canción.

El punto central de la visita será la participación del presidente de las fuerzas del cielo en la CPAC, donde tendrá un rol destacado al cerrar el evento con un discurso. La conferencia, organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, es una plataforma clave para el conservadurismo global y promueve valores alineados con el liberalismo económico y los principios tradicionales, por lo que este viajecito no hace más que fortalecer la imagen individual de Milei como referente de estos ideales políticos.

Milei en la CPAC de Estados Unidos

Además, Milei será distinguido por la Universidad Ludovika de Budapest con el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa". En una ceremonia liderada por el rector Gergely Deli, el Jefe de Estado argentino ofrecerá también unas palabras ante académicos y estudiantes.

La decisión de financiar este viaje con fondos públicos reaviva las críticas hacia el presidente por priorizar sus intereses ideológicos en lugar de enfocarse en asuntos internos urgentes. La polémica se suma al reciente episodio con Adorni, quien todavía no dio explicaciones oficiales ante la justicia.

Milei intenta a toda costa y con recursos del Estado, posicionarse como referente de la ultraderecha

Lo cierto es que Javier Milei tiene previsto aterrizar a Buenos Aires el domingo por la mañana tras completar su agenda en Budapest, en lo que será una visita relámpago que busca consolidar su presencia en espacios internacionales conservadores.