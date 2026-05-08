Justicia al servicio del poder: un fallo vuelve a poner en vigencia la reforma laboral

En un nuevo capítulo de la interminable litigio judicial que protagonizan el Gobierno de La Libertad Avanza y la Confederación General del Trabajo (CGT), el Poder Judicial volvió a inclinar la balanza a favor de la administración libertaria.

Esta vez, la jueza federal Macarena Marra Giménez decidió dejar sin efecto la medida cautelar que bloqueaba más de 80 artículos de la polémica reforma laboral . Palabras más, palabras menos es como si el fallo del juez laboral Raúl Ojeda, que había frenado la reforma, nunca hubiera existido.

Represión durante el tratamiento de la reforma laboral

Lo cierto es que todo empezó el pasado 30 de marzo, cuando Ojeda dictó una medida cautelar que suspendía gran parte de los artículos de la reforma laboral y el Ejecutivo no tardó en reaccionar argumentando que el fuero laboral es "más proclive a los trabajadores" buscando así trasladar la discusión al fuero contencioso-administrativo, donde cuenta con mayores aliados.

El segundo round tuvo lugar el 10 de abril cuando Marra Giménez avaló esta estrategia y se declaró competente para analizar los planteos contra la reforma, ordenando a Ojeda que remitiera el expediente; luego este volantazo fue respaldo por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, lo que marcó un punto a favor para la Casa Rosada.

Última movilización de la CGT en contra de la reforma laboral

Pero el golpe más contundente llegó desde la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo (CNT), que suspendió los efectos de la cautelar dictada por Ojeda sin siquiera analizar si la medida había sido correctamente otorgada, los jueces encontraron un atajo para beneficiar al Gobierno: eliminar cualquier rastro del fallo original.

Entre los integrantes de esta sala se encuentra Víctor Arturo Pesino, quien ¡oh casualidad! recibió pocas horas después un guiño del Ministerio de Justicia para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años.

Víctor Arturo Pesino

Lejos de conformarse con estas victorias parciales, Javier Milei y su gabinete optaron por jugar todas sus cartas y presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema y, aunque este recurso fue rechazado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema, la decisión no afectó en lo más mínimo al Ejecutivo: lograron reinstaurar la vigencia de la reforma laboral.

Como si todo esto fuera poco, Marra Giménez dio un paso más este viernes al anular formalmente la cautelar de Ojeda. En su fallo, la jueza sostuvo: "En la especie, la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca atendiendo principalmente a la cantidad de cuestiones y matices que abarca el cuestionamiento, en tanto se refiere a las nuevas disposiciones normativas que regirán los contratos de trabajo individuales, así como también las cuestiones de negociaciones colectivas, asuntos sindicales y regímenes especiales del sector".

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

Macarena Marra Giménez también justificó su decisión alegando que: "El planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar sin riesgo de adelantar opinión sobre el contenido del pronunciamiento definitivo", expresó complaciente con los intereses del Gobierno libertario.