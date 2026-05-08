Messi mufó a todos y evitó poner a la Argentina como candidata al Mundial 2026: "Hay otros favoritos"

Lionel Messi volvió a utilizar las viejas costumbre cabuleras con las que la Selección ganó el Mundial de Qatar 2022, en relación a no festejar antes de tiempo ni colocar al equipo como candidato (anulo mufa), y le pasó la presión a las otras potencias. Al mismo tiempo, aseguró que no tiene pensado retirarse y que jugará a la pelota hasta que su cuerpo no se lo permita más.

"Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales", lanzó el rosarino en una entrevista que le dio al Pollo Álvarez para su canal de stream. Además mencionó a "Alemania, Inglaterra y Portugal" y afirmó que "después aparece alguna sorpresa".

Al mismo tiempo, y si bien intentó pasarle la mala suerte a los demás, reconoció que "la Selección llega bien", sin importar las lesiones reciente. "Cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay", garantizó el capitán

"Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto", sintetizó Messi en relación a lo que se viene.

Lionel Messi charló a fondo con el Pollo Álvarez de cara al Mundial 2026.

Sobre su retiro, una pregunta cada vez más recurrente desde que cumplió 38 años, confirmó que no está en sus planes. "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más", reveló. "Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también", reconoció.

"A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder", describió Messi, quien se prepara para jugar su sexto mundial que, de acuerdo a sus declaraciones, podría no ser el último.