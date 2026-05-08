David Bisbal vuelve a Argentina: cómo, cuándo y dónde conseguir las entradas para el Tour Eternos 2026

¡David Bisbal vuelve a Argentina y todo es fiesta, música y emoción! El ídolo español promete una maravillosa noche con su último y renovado show en el marco del esperado Tour Eternos 2026.

La cita será el próximo lunes 12 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires pero no estará sólo sino que ya se avecina un tremendísimo show con sus grandes éxitos aunque también con nuevas canciones del artista que enamora ya a varias generaciones.

David Bisbal vuelve a Argentina

Es que ya tiene en su haber una trayectoria de 25 años con su inconfundible voz, su espectacular manera de cantar y transmitir los más mágicos sentimientos para su fandom argentino. Bisbal ya está listo para ofrecer un show inolvidable con un repertorio que incluye clásicos inmortales como Dígale, Ave María, Bulería e incluso Esta ausencia, además de las novedades de su próximo álbum, que saldrá a la luz justamente en octubre.

Este tour marca un nuevo capítulo en la carrera de Bisbal y una esperada re-conexión con sus fans argentinos, quienes siguen su evolución y crecimiento a lo largo de este cuarto de siglo. Con más de 95 millones de reproducciones en YouTube en el último año solo en Argentina, Buenos Aires se consolida como una de las ciudades más importantes para el artista a nivel global.

Entradas: todo lo que hay que saber

La preventa exclusiva para clientes del Banco Macro arranca el martes 12 de mayo a las 10 de la mañana con el beneficio adicional de 6 cuotas sin interés. Y, para quienes no tienen ese banco, la venta general estará disponible a partir del miércoles 13 de mayo también a las 10 de la mañana. Cabe destacar que las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de la página oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar

David Bisbal vuelve a Argentina

Con más de 80 premios internacionales, incluyendo 3 Latin Grammy y 11 Discos de Diamante, David Bisbal conquista los corazones y los escenarios más prestigiosos del mundo, desde el Royal Albert Hall hasta el Carnegie Hall. Aunque ahora es el turno del mejor país del mundo donde ya se prevé que el show será inolvidable.

Lo que muchos se preguntan es qué artista argentino estará en el show de Bisbal pues ya tuvo colaboraciones con cantantes de la talla de Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga. Está todo listo para que el Tour Eternos 2026 arranque y David Bisbal pise suele argento y nadie parece querer perderse semejante evento histórico.