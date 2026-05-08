Milei respaldó con fuerza a Adorni: "Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece"

El presidente de la Nación, Javier Milei, puso toda la carne al asador en la defensa de su jefe de Gabinete y amigo personal, Manuel Adorni, quien se encuentre investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito y desde hace semanas tira para abajo la imagen del Gobierno nacional. El economista encabezó una reunión destinada a que sus ministros y funcionarios reconocidos apoyen al vocero y se fue del encuentro cuando la senadora Patricia Bullrich criticó el rumbo económico y político.

"Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece", fue la frase más dura que dejó Milei, de acuerdo a lo que se registró del encuentro. El pleno apoyo al funcionario que, días atrás, fue presionado por Bullrich para presentar su declaración jurada de bienes cuanto antes, dejó una postal en la que se ven las principales caras de la gestión libertaria, alrededor del Presidente.

Manuel Adorni y Javier Milei

La crisis política del gobierno desde que estallaron los escándalos en torno a Adorni se grafican con un sólo hecho: la reunión fue la primera de este tipo que se hizo desde el 6 de abril. Ese es el grado de detención en el que quedó La Libertad Avanza (LLA). En ese sentido, la frase que lanzó acerca de no "tirar a un honesto por la ventana", no cayó del todo bien, fundamentalmente en las filas de la ex ministra de Seguridad, quien según Clarín ya milita abiertamente el despido del jefe de Gabinete "para descomprimir".

La posición generó un inevitable enfrentamiento con el Presidente, quien se fue del salón tras haber dado un informe de media hora y dejarle el resto de la reunión a cargo de su amigo Adorni. Cuando la senadora tuvo la palabra, Milei ya se había ido del lugar y no escuchó las críticas que hizo acerca del bajón en la imagen, que según ella tiene dos motivos: "la corrupción y la economía".

Patricia Bullrich considera que Adorni debe renunciar.

El miércoles por la noche Bullrich habló con A24 y presionó al investigado a presentar su declaración jurada de bienes "de inmediato". "Ya está abierta la posibilidad. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", se preguntó en aquella oportunidad. "Ahora es el momento de la prueba. Y cuanto antes mejor. Porque, si no, el Gobierno se empantana", explicó.

La ofensiva de la ex PRO motivó a Milei a hablar con la prensa casi de urgencia esa misma noche, cuando tuvo una entrevista telefónica en LN+, frente a Luis Majul y Esteban Trebucq, donde reveló que "Manuel ya tiene las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado". Algo que hasta el momento no sucedió.