Manuel Adorni quiso blindar al Gobierno, pero los periodistas expusieron el mayor temor de Milei

La Libertad Avanza se encuentra cada vez más complicada a la hora de dar explicaciones y justificar gastos. En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros de Economía, Luis "Toto" Caputo, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezaron una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Con la intención de correr el foco de viejas polémicas que salpican a distintos funcionarios y apuntan más a su esfera privada, el Gobierno intentó poner sobre la mesa algunas novedades de gestión. Luego habilitó preguntas de los periodistas acreditados, aunque no todas serían respondidas.

Manuel Adorni quiso blindar al Gobierno

Uno de los momentos más tensos llegó de la mano de Ariel Rodríguez, de Cadena 3, quien apuntó directamente contra Caputo: "Por lo que yo estuve relevando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios felicitaban a la exministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves, intimando al jefe de Gabinete a que presente su declaración jurada".

Lejos de apaciguar el clima, el periodista redobló la apuesta con una pregunta todavía más incómoda: "Y otro tema más, si me permiten preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder: ¿cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?". La consulta no fue casual. En los últimos días, una columna periodística encendió sospechas sobre presuntos pagos extra dentro de la administración pública. Un tema sensible que, por tratarse.

Manuel Adorni protegido por los ministros

Sin embargo, el nerviosismo quedó expuesto cuando Adorni tomó el micrófono para aclarar que los funcionarios solo responderían preguntas vinculadas a los dos temas de agenda previamente establecidos.

Una decisión que, lejos de apagar la polémica, volvió a abrir un debate de fondo: ¿hasta dónde puede un Gobierno elegir qué responder cuando se trata de fondos públicos? Porque si hay algo que los ciudadanos tienen derecho a exigir es justamente explicaciones claras sobre cómo se administra el dinero del Estado.

Manuel Adorni no quiso dar explicaciones sobre los sobresueldos

"Perdón que me meta, pero la verdad es que la conferencia es sumamente relevante. El tema del SuperRIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante", trató de esquivar preguntas incómodas y siguió: "Y lo que ha hecho la ministra Monteoliva en materia de incautación de droga y de lucha contra el narcotráfico, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros de poder responder cualquier tipo de preguntas... queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas", justificó.

Así, el jefe de Gabinete pidió "aprovechar" la presencia de los ministros para hablar exclusivamente de esos asuntos, como si dar explicaciones sobre posibles beneficios privados financiados con recursos públicos no fuera también una cuestión de máxima relevancia institucional.

"Que el presidente no desmerezca su investidura y demuestre su hombría de bien"



El periodista Fabián Waldman le pidió a Manuel Adorni que le trasladara su mensaje al presidente y remarcó: "Trasmítale la imposibilidad de realizar nuestra tarea encerrados y perseguidos". pic.twitter.com/POuHYyPoFJ — Corta (@somoscorta) May 8, 2026

Sobre el cierre de la conferencia se vivió una situación similar, esta vez con Fabián Waldman, de FM La Patriada, quien le pidió a Adorni que le transmitiera un mensaje al presidente Javier Milei respecto al trato que mantiene con la prensa.

Acto seguido, avanzó con una consulta dirigida a Monteoliva: "La Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Guerrero —el gendarme que disparó a Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso— por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas en cinco oportunidades. Quería conocer su opinión al respecto, tomando en cuenta que tanto usted como la exministra Bullrich hicieron una defensa cerrada del cabo Guerrero, asegurando que no había disparado".

Otra vez, Adorni intervino de inmediato para evitar una respuesta.

-Los empresarios hablan del riesgo Adorni, pero quería preguntarle a los 3, ustedes cobran sobresueldos?

+Me tenias que preguntar del RIGI

-Y los sobresueldos?

+No pero que pregunta es esa? Dios!!



JAJAJJAJ se quedaron MUDOS absolutamente todos, por eso Adorni no quiso preguntas pic.twitter.com/fScaAJB41Q — TUGO News (@TugoNews) May 8, 2026