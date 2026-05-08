La magnífica historia de los Dogos Waterpolo, el equipo LGBT que representará a Argentina en los Gay Games 2026

Históricamente y en muchos casos, el mundo del deporte fue un espacio de exclusión pero es en ese contexto en el que los Dogos Waterpolo emergen como un faro de esperanza, inclusión y diversidad. Este equipo argentino, que nació en 2022 a través de la asociación deportiva Dogos, se prepara para un desafío único: representar al país en los Gay Games de Valencia.

Pero el camino de estos héroes, no se trata sólo de competir en un torneo internacional: es un manifiesto de visibilidad, orgullo y resistencia en tiempos de retrocesos en los derechos del colectivo LGBTQ+ no sólo en Argentina sino en todo el planeta Tierra.

Dogos Waterpolo

"Con Dogos nos venimos preparando ya hace unos meses. Estamos con los entrenamientos un poco más fuertes, más aplicados a los equipos que vamos a presentar. El evento es el 24 de junio; empieza el 27 de junio hasta el 4 de julio. Es un súper evento donde ya llegaron las 9000 personas inscritas de diferentes países que van a competir del colectivo LGBT y en diferentes disciplinas", cuenta Santiago Alcaro, presidente del equipo de waterpolo Dogos, en una profunda entrevista con BigBang .

La génesis de Dogos Waterpolo tiene una historia realmente inspiradora. Todo empezó con un sueño compartido de Germán Vaisman que, entre viajes entre Canadá y Buenos Aires, decidió traer a Argentina la pasión por el waterpolo para personas del colectivo. En Canadá, este integrante había formado parte de Triggerfish, un equipo LGBT que se convertiría en el padrino de los Dogos: "Arrancamos en 2022 jugando al waterpolo. Germán Vaisman, el fundador, era alguien que viajaba mucho de Canadá a Buenos Aires y vivía a mitad de año en un lado y mitad del año en otro. En Canadá se juega bastante el waterpolo y esa persona aprendió a jugar allá. Cuando venía acá no tenía con quién jugar, así que decidió fundar este equipo LGBT de waterpolo", contó Santiago a este medio.

Desde su creación, el equipo creció exponencialmente hasta contar con 41 socios provenientes de todo el país: Salta, Tucumán, Córdoba, Chubut y más. En Dogos, no hay pruebas excluyentes ni estándares inalcanzables: "El que quiere entrar entra, no hay una prueba de entrada", explica Santiago con tono contundente y amplía: "Hay una clase de prueba para que entiendas el deporte, para ver si te gusta, y después dividimos el equipo en iniciales, intermedios y avanzados. Todos tienen un lugar. No importa ni género, ni diversidad de cuerpos ni nada. Si vos querés ser parte, ya está ", dice orgulloso.

Este enfoque es importantísimo para la constitución identitaria del equipo de waterpolo que busca redefinir las normas del deporte tradicional y así logra ser refugio para quienes alguna vez se sintieron excluidos o discriminados en otros espacios deportivos: "Ser refugio para los que no tuvieron lugar y cobijo para el que cuando fue adolescente no era aceptado: el que en los vestuarios era discriminado, el que por conversaciones y tipos de comentarios que se hacían sentía que no podía formar parte... acá podés formar parte y tener tu lugar. Y esa es nuestra visión: la integración y la diversidad en todos sus aspectos ", añade Santiago con emoción.

Dogos Waterpolo

Ahora bien, nada de esto es magia y el viaje a Valencia -que está a la vuelta de la esquina- representa una gran oportunidad deportiva pero sobre todo es un acto político y cultural en un contexto donde los derechos LGBTQ+ enfrentan retrocesos alarmante, la presencia de los Dogos en los Gay Games es un grito colectivo. Santiago lo explica magistralmente: "La visibilización es súper importante para el colectivo. No solo hay un retroceso local en Argentina, sino que también se ven algunos retrocesos a nivel mundial. Es súper importante visibilizar y hacernos presentes para decir: 'Acá estamos para ser referentes para otros'. Para decir: 'Che, se puede'. A mí lo que me ilusiona mucho desde esta visibilidad, desde jugar este deporte como equipo LGBT es que me vean otros y digan: 'Ah, yo puedo ser parte de ese equipo'".

El presidente de Dogos reflexiona sobre su propia experiencia como persona gay creciendo en una época donde la representación era escasa o inexistente: "Tengo 44 años y cuando era adolescente no había ejemplos modelos a seguir en los medios o era muy poco lo que se veía. Hoy por hoy tenés series en Netflix, en las plataformas donde ves series LGBT con la temática y te sentís representado".

Para él y para todo el equipo, los Gay Games representan algo más grande que una competencia: "De a poco se van dando pasos y esas representaciones dejan de ser tan dramáticas. Ahora somos parte de una competencia deportiva; el deporte, el conjunto, la integración, la socialización... Es otro foco".

Prepararse para competir al más alto nivel no es tarea fácil, pero hacerlo como un equipo autogestivo añade una capa extra de dificultad que los Dogos enfrentan valientemente: necesitan recaudar 8.000 euros antes del 15 de junio para cubrir gastos como hospedajes y traslados. Aunque ya realizado rifas y ya reunido parte del dinero necesario, aún falta ese empujoncito final para alcanzar la meta.

Dogos Waterpolo

"Es un trabajo bastante largo de entrenamiento y después también de recaudar fondos porque nos mantenemos nosotros mismos como equipo", explica Santiago y claro, destaca la importancia del apoyo de todos, todas y todes: "Ahora estamos intentando conseguir donaciones para que apoyen esta comisión argentina de waterpolo, que aparte no solo somos comisión argentina porque somos el único equipo de waterpolo LGBT que se va a presentar a los Gay Games de Sudamérica ".

La emoción entre los integrantes del equipo es palpable y, consultado por BigBang, Santiago contesta efusivamente: "Hay mucha emoción, muchas ganas, muchos nervios también", confiesa y sigue: "Hay algunos que nunca compitieron así a este nivel internacional... Vamos a competir contra equipos de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos y es súper desafiante".

Dogos Waterpolo

💣Las donaciones se hacen únicamente al alias dogosvalencia

Dogos Waterpolo busca triunfar en Valencia pero tienen un desafío muy profundo: servir como ejemplo e inspiración para quienes aún sienten que no tienen un lugar en el deporte o en la sociedad. Su mensaje es claro: "Invitar a todo el que quiera participar y formar parte de un equipo... Es súper importante para sociabilizar y para integrarse".

Cabe destacar que el equipo organiza clases de prueba mensuales donde cualquiera puede acercarse para conocer el deporte y decidir si quiere sumarse. "Lo importante es que todos tengan un espacio", enfatiza Santiago Alcaro. Así las cosas, desde Argentina hasta Valencia, los Dogos Waterpolo desafían las normas impuestas, enfrentan los desafíos más intrincados y buscan la victoria absoluta para todo el país. ¡Vamos Dogos!