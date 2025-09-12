Charlie Kirk: destapan un comentario racista del influencer de derecha en contra de Shakira antes de su asesinato

El asesinato de Charlie Kirk, activista ultraderechista y fundador de Turning Point USA, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, sacudió a Estados Unidos y generado un intenso debate sobre los límites del discurso político, el odio racial y las tensiones ideológicas tras la asunción de Donald Trump al país norteamericano.

Este trágico incidente, ocurrido en un espacio público donde Kirk respondía preguntas como parte de su gira Prove Me Wrong Tour, junto a su organización dedicada a promover ideales conservadores entre los jóvenes donde discutía a viva voz y defendía ideas como "Palestina no existe" y varios otros debates cargados de racismo; así, Kirk se convirtió en un portavoz influyente de la derecha yankee. Es por esto que su retórica cruzaba líneas fundamentales para la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos.

Charlie Kirk al momento de su asesinato

Uno de los momentos más controvertidos de su carrera ocurrió en febrero de 2025, cuando publicó un video titulado "The GRAMMYs: America's Annual 💩Show". En este material, Kirk criticó a la cantante colombiana Shakira por dedicar su premio Grammy a los inmigrantes en Estados Unidos. En su discurso, Shakira expresó: "Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país . Ustedes son amados y valen, y siempre voy a luchar con ustedes".

La respuesta de Kirk fue directa y cargada de prejuicios: "¿De qué país es ella?... ¿Brasil?... No, ella es de Colombia. ¿Ella vive en Colombia?, probablemente no. Espero que tengas sus papeles en orden, Shakira ", dijo, haciendo alusión a las redadas contra migrantes que se intensificaban en ese momento en Estados Unidos.

¿Qué se sabe del presunto asesino?

El autor del crimen fue identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah que no era estudiante de la Universidad del Valle, donde ocurrió el ataque. Según declaraciones del gobernador Spencer Cox y reportes de medios como CNN y The Guardian, Robinson confesó el asesinato a su padre antes de ser detenido por las autoridades.

El estadio donde disertó Charlie Kirk por última vez

El análisis balístico reveló que los proyectiles utilizados en el ataque contenían mensajes grabados como " atrapen a los fascistas ", lo que sugiere que Robinson consideraba su acción como una respuesta directa al extremismo político representado por Kirk. En palabras del gobernador Cox, este acto fue definido como "un ataque al experimento estadounidense".

Desde una perspectiva de derechos humanos, el asesinato de Charlie Kirk debe ser condenado sin dudarlo. Sin embargo, también es fundamental analizar cómo los discursos de odio y declaraciones de figuras públicas influyen en la construcción de narrativas que perpetúan exclusión, racismo y odio hacia grupos históricamente vulnerados.