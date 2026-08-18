Nahir Galarza insiste: la jugada con la que busca dar vuelta su condena a prisión perpetua

La situación judicial de Nahir Galarza vuelve a sumar un nuevo capítulo. A pesar de que su condena a prisión perpetua quedó firme y fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, su defensa insiste en intentar modificar el fallo y presentó un recurso de revisión extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El nuevo movimiento judicial busca poner nuevamente bajo análisis algunas de las pruebas que resultaron determinantes para condenarla por el crimen de Fernando Pastorizo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Sobre los argumentos detrás de esta estrategia se refirió Alejandra Maglietti, quien explicó qué pretende conseguir la defensa.

Nahir Galarza no se rinde: el nuevo intento para cambiar su futuro judicial

" ¿La condena de Nair Galarza está en duda? Te voy a explicar por qué ahora está pidiendo la revisión extraordinaria de su condena. Nahir Galarza vuelve a estar en el centro de la escena porque su defensa solicitó un recurso de revisión extraordinaria ante el Tribunal Superior de Entre Ríos. Pero para entender el reclamo, hay que entender cómo se llevó adelante la causa en su momento", comenzó.

Para poner en contexto el nuevo reclamo, Maglietti repasó cómo comenzó la investigación por el asesinato de Pastorizo y los cambios que atravesó la versión de Galarza a medida que avanzó el expediente.

Alejandra Maglietti explicó los nuevos detalles de la causa de Nahir Galarza

"El hecho ocurrió a la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Fernando Pastorizo fue encontrado tirado en la vía pública con dos disparos de arma de fuego. Inicialmente, Nahir se presentó como testigo, pero horas después se entregó a la justicia y confesó haber sido autora de los disparos, aunque a medida que el proceso avanzaba, cambió varias veces su versión y sostuvo que los tiros habían sido accidentales".

La panelista también recordó cuáles fueron las pruebas que terminaron siendo centrales para que Galarza recibiera la pena máxima. Entre ellas aparecen tanto las pericias balísticas como el análisis de las comunicaciones entre Nahir y Fernando.

Las conversaciones entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizo vuelven a estar en el foco mediático

"La acusación de la Fiscalía y la posterior condena del tribunal en el 2018 se basaron en pruebas contundentes. En primer lugar, la pericia balística determinó que los disparos se realizaron a corta distancia con la pistola 9mm reglamentaria de su padre, Marcelo Galarza, quien era policía de Gualeguaychú. Además, los peritajes de las telecomunicaciones demostraron la existencia de una relación de pareja entre ambos, lo que activó el agravante por el vínculo, por lo que llevó a la justicia a aplicarle la máxima pena por homicidio calificado".

Nahir Galarza: qué busca con la revisión extraordinaria

El escenario que enfrenta actualmente la defensa no es sencillo. La condena ya atravesó diferentes instancias judiciales y llegó hasta la Corte Suprema, que terminó confirmándola en 2024. Sin embargo, ahora la estrategia apunta a una herramienta contemplada en el Código Procesal Penal entrerriano.

"Hay que tener en cuenta que la condena a Nair ya está confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo hizo en el año 2024. Pero ahora, Nair busca una revisión extraordinaria que está prevista en el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Por eso lo hace ante el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia".

Según explicó Maglietti, la defensa apunta contra supuestas irregularidades durante las primeras etapas de la investigación y cuestiona particularmente el trabajo realizado sobre los teléfonos celulares: "¿En qué se basa el pedido a esta revisión? Lo que sostiene su defensa es que existieron irregularidades durante la investigación primaria, cuestionando la idoneidad del perito informática, que es quien recolectó los mensajes del celular, y dicen además que al caso no se le aplicó perspectiva de género".

Este punto resulta fundamental porque los mensajes extraídos de los dispositivos fueron utilizados para establecer que Nahir Galarza y Fernando Pastorizo mantenían una relación de pareja. La existencia de ese vínculo permitió aplicar el agravante que derivó en la prisión perpetua. "El tema del perito informática es muy importante porque del análisis de los mensajes que se extrajeron de su celular surgió que entre ellos, es decir, entre Nahir y Fernando, existía una relación de pareja y por estos mensajes se pudo probar que existía este vínculo. Y por este vínculo fue ella condenada a prisión perpetua porque esa es la pena que establece el Código Penal para estos casos".

Nahir Galarza cumple prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizo y su defensa volvió a recurrir a la Justicia.

Así, la nueva ofensiva judicial de Galarza tiene un objetivo concreto: atacar una de las pruebas centrales que permitió aplicar el agravante por el vínculo. Si la defensa consiguiera derribar ese elemento, buscaría que el caso dejara de ser considerado un homicidio calificado y pasara a encuadrarse como homicidio simple.

"Por lo tanto su estrategia es destruir esta prueba que fue clave para que no se pueda aplicar el agravante y sea condenada por homicidio simple. Ahora la justicia es quien deberá determinar si los planteos presentados constituyen un elemento verdaderamente nuevo o inédito para reabrir una causa que ya tiene sentencia firme".

Nahir Galarza.

De esta manera, Nahir Galarza insiste en revisar una condena que lleva años firme y vuelve a poner bajo la lupa la investigación que terminó con la pena de prisión perpetua. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el encargado de determinar si los cuestionamientos presentados por su defensa aportan elementos suficientes para abrir una nueva instancia en una de las causas criminales que mayor repercusión tuvo en el país.