Milei y Bullrich reprimieron brutalmente a decenas de jubilados: los videos del horror

"Gobierno despiadado e inhumano"; "Los viejos no les importamos más a este Gobierno", son algunas de las frases que se escucharon en las inmediaciones del Congreso de la Nación donde se nuclearon un puñado de jubilados y jubiladas para protestar en contra de las políticas empobrecedoras del gobierno de Javier Milei.

Si bien todos los miércoles, un grupo de jubilados organizados se reúne en la Plaza de los dos Congresos, la manifestación que tiene lugar por estas horas fue un poco más masiva tras la intentona del gobierno nacional de vetar la ley de reforma jubilatoria que da un aumento en las jubilaciones para personas adultas mayores.

Jubilados sufrieron la represión de Bullrich

Un poco antes de las 16 horas, oficiales de la Policía Federal que responden a las órdenes de Patricia Bullrich, tomaron control de la manifestación a base de palazos y gases que hicieron retroceder a quienes protestaban por mejores condiciones de vida.

Se vio cómo una agente de la Federal dio un golpe de puño a una jubilada mientras otros gasearon en la cara a varios otros manifestantes que terminaron tirados en la calle, asistidos por una patrulla de salud que se aposta en las inmediaciones del Congreso cada vez que hay una protesta en la era de Milei.

Decenas de jubilados se manifestaron en contra del veto de Milei

El veto de la reforma jubilatoria impactaría de lleno en los bolsillos de los adultos mayores argentinos que ven debilitada su economía tras la crisis política y económica que trajo aparejada la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo. De repente, comprar remedios se volvió una misión imposible, así como comer o viajar en transporte público.

Una de las que pudo expresar su opinión fue Nancy Yulán, docente jubilada que explicó: "Este Presidente vino a declararnos la guerra a nuestro sector y ahora quiere decirle no al aumento que mejora la situación de los que cobran las mínimas".

Yulán además, reparó: "Me jubilé hace no mucho y nunca pensé que en tan poco tiempo mi jubilación se iba a ver tan deteriorada por los tarifazos y la inflación. He tenido que volver al oficio para solventar mi día a día".

En esa misma línea, expresó: "Nadie puede vivir con una jubilación de 230 mil pesos más el bono que es una limosna. Esta ley que se votó a favor de los jubilados de cierto modo alivianaba la situación y ahora Milei la quiere vetar".

El canal C5N que estuvo en el lugar, recolectó testimonios tristísimos: "Estábamos ahí y nos tiraron gases en los ojos. ¡Es una locura! Es tristísimo de verdad, yo vengo todos los miércoles desde Lanús y me encuentro con esto. Tengo 75 años, viví la época de Videla y esto parece lo mismo", expresó un jubilado.

Por su parte, Eduardo Belliboni que estuvo allí presente reflexionó: "Reprimieron a los jubilados, es lo último y final para este Gobierno y Patricia Bullrich. Pegarle a un jubilado es lo último que podés hacer en la vida. ¡Te tenés que ir Bullrich! Reprimiste a los jubilados que estaban manifestándose. En este país no está prohibida la movilización, sino más que nunca es necesaria la movilización popular para derrotar a este Gobierno asesino de jóvenes y jubilados. Un desastre lo de este Gobierno", dijo a los gritos.

Al momento no hay certezas de cuántos jubilados terminaron afectados por los golpes y los gases lacrimógenos pero las imágenes muestran decenas de personas afectadas tras la brutal represión que se convirtió en una batalla campal en las inmediaciones de la Avenida Rivadavia.