"Nuestro profesor se escondió, es un pelotu...": tres alumnos y una madre con graves quemaduras por un experimento con alcohol

El aire de entusiasmo que suele envolver a las ferias de ciencias se transformó este miércoles en gritos, fuego y desesperación. Ocurrió en el Colegio Guadalupe, ubicado en Paraguay al 3900, en el barrio porteño de Palermo, cuando un experimento escolar con alcohol etílico terminó con una explosión que dejó tres alumnos y una madre con quemaduras graves. Eran las 10 de la mañana cuando el bullicio de los pasillos fue interrumpido por un estruendo seco y una nube blanca de humo que salió de uno de los laboratorios. "La mesa explotó. Estaban haciendo un experimento. El chico se prendió fuego de pies a cabeza", relató uno de los estudiantes.

Aún con la voz quebrada, estudiantes -que presenció el accidente- agregó: "Solo vi que se prendió fuego entero porque estaba al lado mío. Fue tremendo. Nuestro profesor se escondió, es un pelotu...". Según confirmaron fuentes policiales, los heridos son tres adolescentes de 13, 14 y 16 años, y la madre de un alumno que estaba presente como visitante. El más afectado, Lucas, de 16 años, sufrió quemaduras en el rostro y el pecho, y fue trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez. Los otros dos chicos fueron derivados al Hospital Fernández, mientras que la mujer fue asistida por personal del SAME en el lugar, con lesiones en las manos.

El horror se desató en segundos en el Colegio Guadalupe

El llamado de auxilio ingresó al 911 a las 10.23 y alertó sobre "dos chicos heridos". Sin embargo, al llegar las ambulancias, los médicos encontraron más víctimas y un aula devastada. Según testigos, no había un extintor en el salón y el fuego fue sofocado por los propios docentes: "Un profesor le arrojó un guardapolvo para apagarlo y otro directamente se tiró encima de él para salvarlo", contó un alumno desde la puerta del colegio. María Laura Cornejo, médica y madre de una alumna del establecimiento, llegó minutos después del estallido. "La explosión se produjo alrededor de las 10 en la feria que se estaba desarrollando. Ahí estaban los chicos del aula de mi hija y algunos de otros años. Uno de los de cuarto año resultó bastante herido. Están todos muy shockeados", relató con angustia frente a las cámaras de TN.

La mujer no ocultó su enojo al recordar el antecedente reciente de Pergamino, donde otro experimento similar había terminado en desastre: "Es increíble, pero es la misma historia. El tema del volcán y una mala instrumentación. No sabíamos qué clase de experimentos se iban a presentar. Pero esto se podría haber evitado". El padre de otro alumno coincidió en su relato: "Hubo una explosión. Fue terrible. Mi hijo me dijo que el chico se prendió fuego cuando el alcohol hizo contacto con la llama". Desde la institución, las autoridades intentaron bajar el tono a la tragedia.

En un breve comunicado interno calificaron el hecho como un "incidente menor", aunque no brindaron más detalles. Sin embargo, los vecinos del barrio y los padres que acudieron a retirar a sus hijos vieron otra escena: ambulancias, patrulleros, policías y decenas de alumnos llorando en la vereda. "Estamos tratando de calmar a los chicos. Están muy angustiados, no pueden creer lo que pasó", contó Cornejo. Según explicó, el colegio informó lo ocurrido a través de una aplicación que usan para comunicarse con las familias, pero no dio precisiones sobre las condiciones de seguridad del aula donde ocurrió la explosión.

El Ministerio de Educación porteño confirmó que trabaja contra reloj en la redacción de un protocolo para experimentos escolares, que buscará "reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros" en ferias de ciencias. La resolución, adelantaron, será firmada por la ministra Mercedes Miguel. "Esto no existía antes", admitieron fuentes de la cartera educativa. La decisión llega apenas una semana después del dramático episodio ocurrido en Pergamino, donde un experimento con fuego y alcohol dejó 17 heridos, entre ellos una niña de 10 años que continúa internada en el Hospital Garrahan tras ser operada dos veces por quemaduras.