Es de Lanús, tiene 15 años, retraso madurativo y desapareció hace más de un mes: ¿qué pasó con Nicole Frutos?

A mediados de septiembre la desaparición de Nicole Bibiana Frutos, de 15 años y con un retraso madurativo diagnosticado, se hizo pública a partir de la denuncia de su familia y los reclamos por su aparición. El tiempo apagó la alarma y, si bien se mantiene el pedido, no existen mayores novedades ni hipótesis acerca de su paradero o posible destino.

La última información que tuvo la madre de Nicole fue que su hija viajó en el colectivo de la línea 70, que sale de la localidad bonaerense de Valentín Alsina y termina en la Terminal de Retiro. La denuncia en su momento la realizó en la Comisaría 5ta de Villa Diamante, en el municipio de Lanús. Aunque si bien las primeras versiones hablaron de que la desaparición se concretó en el barrio porteño y que allí fue donde la vieron por última vez, este hecho no se comprobó hasta el momento.

Una marcha en reclamo de la aparición con vida de Nicole Bibiana Frutos.

Según la denuncia, cuando se subió a ese colectivo tenía "jean claro, remera tipo top blanca con negro animal print, muchos anillos en los dedos de ambas manos y una cadenita de 15 años bañada en oro", revelaron en la denuncia. La información también es parte del perfil de la desaparecida en el Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas. Desde el 10 de septiembre se la busca y hoy, a más de un mes de aquel día, no existen hipótesis firmes que sepan dónde puede estar la menor, al menos que haya comunicado de forma pública el personal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Nicole Bibiana Frutos

La descripción física de la niña es que es delgada, de ojos color marrones, con una altura de 1,52 y cabello castaño oscuro, sin señas particulares que la diferencien, más allá de su retraso madurativo, no perceptible a simple vista. La ONG Missing Children también está detrás de la búsqueda de la menor, de acuerdo al informe de su página web.

Lo cierto es en las últimas búsquedas, como la que auspició la Gobernación bonaerense, ya dan por barrio en el que se perdió a Lanús y no a Retiro. "Estamos buscando a Nicole Bibiana Frutos. La adolescente de 15 años fue vista por última vez el 10 de septiembre en la localidad de Lanús. Si tenés información llamá al 102, 911 o al 0221-15-5070315", solicitaron.

Nicole Bibiana Frutos desapareció el 10/09.

"Nicole Bibiana Frutos tiene 15 años, desapareció el 10/9/25 en Villa Caraza, Lanús, provincia de Buenos Aires. Se hizo la denuncia. Por favor compartir y avisar urgente a la policía local, o al 911", señalaron desde la ONG Desaparecida Argentinas.