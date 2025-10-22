Paola Lens apareció con vida en España tras ocho días de misterio, pero su familia aún duda: "No pude hablar con ella"

El caso de Paola Mariana Lens, la joven argentina desaparecida en España tras aceptar un trabajo como niñera, dio este miércoles un giro tan inesperado como inquietante. Su madre, Gabriela, aseguró que recibió un llamado desde una comisaría española informándole que su hija había aparecido con vida y en buen estado de salud. Pero aclaró que todavía no pudo hablar con ella. "No sé más nada, sé eso y nada más. Me llamaron, me dijeron que estaba en la comisaría y que cuando llegue, los llame. Ya me voy al aeropuerto", dijo la mamá de la joven y aclaró: "Espero que podamos encontrarnos y charlar".

El navegador no soporta este contenido.

Paola, de 26 años, nacida en Villa Devoto, había desaparecido el 14 de octubre. Hasta entonces mantenía contacto frecuente con su familia y amigos, pero de un día para el otro dejó de responder mensajes, desinstaló WhatsApp y comenzó a bloquear contactos en sus redes sociales. Su madre fue la primera en sospechar que algo no estaba bien. "Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos", había relatado en diálogo con Crónica TV. El viaje de la joven a Europa había sido presentado como una oportunidad: una familia alemana le ofreció trabajo como niñera en Mallorca con un salario de 300 euros y todos los gastos pagos.

Su objetivo era ahorrar para trasladarse luego a Andorra y convertirse en instructora de esquí. Sin embargo, con el correr de los días, su comportamiento comenzó a volverse errático. "Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz", expresó Gabriela. Durante los ocho días de incertidumbre, los familiares denunciaron que las publicaciones que aparecían en las redes de Paola no eran suyas. Además, revelaron que había hecho una breve videollamada de 30 segundos a una amiga, acompañada por otra persona, lo que aumentó las sospechas de que podía estar bajo amenaza.

Incluso, su madre sostuvo: "Todo indica que está en un lugar bajo control. Ella habló poquito, parecía asustada. No sabemos quién estaba con ella". Lo cierto es que en las últimas horas, el portal Mallorca Diario informó que la Policía Nacional había localizado a la joven "en perfecto estado", y que "se encuentra bien, realiza su vida con total normalidad y dispone de su libertad de movimientos como persona mayor de edad". Según las autoridades, "la ausencia fue voluntaria" y "en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo". Con ese comunicado, la fuerza dio por cerrado el caso y se comunicó con el entorno de la joven.

La familia de Paola Mariana Lens estaba desesperada para dar con ella.

Pero del otro lado del Atlántico, la familia Lens no encuentra paz. Gabriela insiste en que hasta no verla y hablar con ella no puede creer en la versión oficial. Antes de recibir el llamado policial, el vuelo ya estaba planificado y si bien aseguró sentirse "aliviada" con esta noticia, remarcó que no obligará a su hija a regresar al país. "No me la voy a traer, ella tiene 26 años. Tendremos que hablar y ella después sabrá qué hacer. Todavía estoy nerviosa y necesito verla, estar ahí", dijo.

Los días previos a su desaparición, una conversación con un amigo encendió las alarmas. En un audio que trascendió, Paola se la escucha entre lágrimas. "Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. Estoy en la mierda y no quiero volver a cero", le dijo. Él intentó disuadirla: "Amiga, te necesito acá conmigo. Decime dónde estás y voy para allá". Pero ella solo respondió: "Sos de las pocas personas en las que puedo confiar, boludo".

El mensaje que había aparecido en las redes de la joven de 26 años

El relato de su madre completaba un cuadro sombrío. Según explicaron, cuando entraron al correo de ella desde Buenos Aires, notaron que había borrado todos los mails previos a septiembre, incluso los del pasaje. Al mismo tiempo, nadie sabe cuál fue el programa por el que contactó a esa familia alemana que le ofreció esa oportunidad bajo la consigna de "intercambio cultural". La Cancillería argentina confirmó que el Consulado en España está al tanto del caso y que intervino durante los días en que Paola estuvo desaparecida. Por ahora, las autoridades españolas precisaron que se trató de una ausencia voluntaria y no de una desaparición forzosa.