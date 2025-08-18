Ola de envenenamientos en Las Cañitas: tres perros muertos, diez intoxicados y una investigación judicial en marcha

El barrio de Las Cañitas atraviesa días de conmoción y miedo tras la seguidilla de casos de envenenamiento de mascotas que sacudieron a la comunidad. En apenas una semana, tres perros murieron y al menos otros diez resultaron intoxicados por ingerir una sustancia aún no identificada, presuntamente veneno para ratas, que habría sido arrojada en la vía pública. El primer episodio que encendió las alarmas fue relatado por Cecilia Domínguez, vecina y abogada que hoy nuclea las denuncias.

Operativos especiales ante sospechas de envenenamiento de mascotas

Mientras paseaba a su perra Alma por la calle Soldado de la Independencia, el animal se desplomó de manera repentina. "Empezó a temblar, la llamaba y no respondía. Tuvo como convulsiones, no se podía mantener en pie, se desmayaba, se desvanecía. La tuve que cargar a upa y cuando llegamos a casa exhaló todo lo que tenía", contó entre lágrimas. La mujer explicó que otra de sus mascotas también sufrió síntomas de intoxicación, aunque sobrevivió por ser de mayor tamaño. "Es muy posible que se haya dado un caso de intoxicación a raíz de algún tipo de sustancia, de un residuo tóxico arrojado a la vía pública", advirtió Domínguez.

Además, la letrada detalló que tanto gatos como perros fueron afectados. La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, abrió una investigación e inició un llamado a testigos. Se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios de vecinos y comerciantes, y un pedido expreso a la comunidad: cualquier persona que tenga información debe contactarse al mail [email protected], al 0800 33 347225 (FISCAL) o al 911. También se recomendó dar aviso inmediato a la Policía de la Ciudad en caso de hallar un animal muerto.

Como también se aconsejó remitir el cuerpo a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para la correspondiente necropsia, con el objetivo de identificar la sustancia letal. Mientras tanto, la angustia se expande. "Estoy alerta todo el tiempo, puedo ver todos los pasos que da mi perra. La principal medida que tenemos que tomar es no ir por la calle", advirtió otra vecina, dueña de una de las mascotas intoxicadas, en diálogo con TN. La Policía de la Ciudad ya intervino en al menos dos hechos recientes. En uno de ellos, una mujer denunció que su gato salió de su casa en Arce al 600 y volvió descompensado, confirmándose luego la intoxicación.

En otro, varios vecinos alertaron sobre la presencia de palomas muertas y perros afectados en Soldado de la Independencia y República de Eslovenia. Si bien en los operativos no se encontraron elementos sospechosos, el Gobierno porteño desplegó cuadrillas de limpieza y sanitización en distintas calles del barrio: Lacroze, Libertador, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia, Arce, Migueletes, Arévalo, Huergo, Dorrego y Clay. El caso, caratulado bajo la Ley 14.346 de Protección Animal, quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°7, a cargo de Matías de Sanctis, con intervención de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad.