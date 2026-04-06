Pánico y locura en Temperley: detuvieron a un hombre que tomó de rehén a una mujer y amenazó con volar la estación

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía Bonaerense detuvieron a Jorge Daniel Nicolini de 50 años, luego de que tomara una rehén a bordo del Tren Roca, a la altura de la estación Temperley, y amenazara con "hacer volar" el lugar. Tras liberar a la otra pasajera y negociar con los agentes, se entregó. Hasta el momento se desconocen cuáles fueron las razones que lo llevaron a actuar de esa manera. En su poder tenía una granada y una pistola calibre 22.

El hecho comenzó a las 15:11 en el tren 3210 que iba por el andén 2, cuando el detenido se negó a ser registrado por efectivos de la Policía Federal y se atrincheró en el último vagón con otra pasajera de rehén. A partir de la situación, se interrumpió el servicio del tren Roca en los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. Más allá de la gravedad de lo ocurrido, no hubo víctimas fatales ni ningún tipo de heridos.

Detuvieron a un hombre de 50 años por tomar rehenes en la estación Temperley del Tren Roca: estaba armado con un calibre 22 y llevaba una granada.

El operativo requirió que agentes policiales de ambas fuerzas en acción se encargaran de evacuar las formaciones para evitar que la situación terminara en una tragedia. Más de una hora después del inicio de las hostilidades, Nicolini se puso a disposición de las autoridades, quienes lograron que todo termine sin tener que lamentar ningún hecho de gravedad.

Minutos antes de las 16:20, cuando todo terminó, el agresor entregó a la víctima. Las negociaciones con Nicolini debieron mantenerse unos minutos más para que las hostilidades finalicen. La investigación todavía intenta saber si existía algún tipo de vínculo entre la rehén y el detenido.

La estación Temperley del Tren Roca.

Nicolini había tomado del cuello a la rehén y había amenazado con matarla desde que comenzaron las hostilidades. Lo cierto es que tras un tiempo breve decidió entregar a la víctima para evitar que su panorama sea mucho peor del que fue. Cuando fue apresado encontraron en su poder un revólver calibre 22 y una granada, objeto que invitó a personal de la División Explosivos de Lanús y de la PFA, para garantizar que no había ningún peligro para los presentes.