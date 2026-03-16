Piden 15 años de cárcel para Felipe Pettinato: "No tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima"

La espera empieza a llegar a su fin: el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo, atraviesa su etapa decisiva tras los alegatos presentados por la querella.

"Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente ", dijo el abogado Alejandro Drago.

Comenzó el juicio contra Felipe Pettinato

El letrado sostuvo que el hijo de Roberto Pettinato era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos. "Sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo", agregó.

Drago también cuestionó la actitud posterior del acusado frente a lo ocurrido: "Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación . Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó", sostuvo.

Así quedó el departamento en el que murió quemado Melchor Rodrigo

Con estos argumentos, el abogado solicitó que Felipe sea condenado a 15 años de prisión: "Hubo un dolo. Todos sabemos, desde chiquitos, que el fuego es peligroso. No solo prendió fuego, lo aceleró con algún combustible y descartó los fósforos".

Durante su exposición, la querella también remarcó el resultado de la pericia realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó la versión de Pettinato sobre una colilla de cigarrillo como posible origen del incendio: "El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol", detalló Drago.

Melchor Rodrigo y Felipe Pettinato

"Después salió corriendo, no brindó ayuda. El vecino colaboró más en intentar apagar el fuego que el propio Pettinato. No atinó a sacar a Melchor o de intentar arrastrarlo. Lo podía haber agarrado de la ropa, de algún lado, pero no lo hizo. Tampoco llamó al 911″, sostuvo.

Por su parte, Felipe Pettinato optó por no declarar durante el proceso y tampoco quiso observar las imágenes del cuerpo de Rodrigo presentadas en la audiencia. Su defensa, además, no realizó planteos especiales a lo largo de las cuatro jornadas del juicio.