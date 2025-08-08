Julieta Prandi pidió justicia y cárcel para su ex marido: "Contardi es un criminal, vivir sin miedo también es un derecho"

En un día clave del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal de Campana, Julieta Prandi volvió a ponerse de pie frente al poder judicial y los medios para reclamar justicia. Se trata del juicio contra su ex marido, Claudio Contardi, acusado por abuso sexual y violencia familiar. Este viernes se desarrollan los alegatos de cierre, y se espera que, entre hoy y la próxima semana, se conozca el veredicto final.

Juicio contra el ex marido de Prandi: se conocen los alegatos

Prandi llegó al tribunal acompañada por sus seres queridos. "Estoy con mis seres queridos, que son mi fuerza, con toda mi familia, con amigas, con mis abogados. Ya está, estamos en el tramo final", expresó en la puerta del edificio judicial. Visiblemente conmovida pero firme en su postura, fue clara sobre lo que espera de la Justicia: "Quiero una pena ejemplar. Quiero que esté en prisión, que esté privado de su libertad, como yo también lo estuve".

La actriz aseguró que teme por su integridad física y pidió que se adopten medidas de seguridad "extremas" para preservarla no sólo a ella, sino también a su entorno: "Hoy las voy a pedir y las voy a recalcar, porque si a mí me pasa algo, yo sé perfectamente de quién es la responsabilidad. Contardi es un criminal. No es solamente el delito que hoy se está juzgando, son muchos delitos más de los cuales yo soy víctima dentro de estos años de matrimonio".

Sobre el peligro que representa su ex, fue categórica: "¿Debería quedar detenido? Por mi integridad, sí. Porque ya no tiene nada que perder. Es capaz absolutamente de cualquier cosa. No necesita mancharse las manos. Tiene muchísima gente oscura alrededor, que tranquilamente me puede hacer daño". Durante los días anteriores, se desarrollaron las audiencias con testimonios de testigos, peritos y psicólogos, quienes respaldaron el relato de la víctima.

Prandi, que declaró en la primera jornada, denunció haber atravesado años de abuso y violencia sistemática. En sus palabras: "Hace cinco años que estoy tratando de llegar a un juicio. Imaginate. Cinco años. Y tener que pasar por todas las pericias, por todos los maltratos. Apelaciones. Y ahora todo el derecho lo tienen ellos, los victimarios". En su mensaje también hubo espacio para reflexionar sobre lo que representa este proceso judicial para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares: "Los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años".

Y sumó: "Las mujeres no se animan a pedir justicia porque saben el calvario que es. Vivir sin miedo también es un derecho". "Una condena es paz, alivio y justicia", repitió una y otra vez. Para Prandi, la sentencia no solo representa el cierre de una etapa traumática en su vida, sino también una señal necesaria para la sociedad: "Los hechos tienen que tener consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite siempre".

El tribunal conformado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar definirá en las próximas horas o días si el acusado Claudio Contardi es condenado y, sobre todo, si será detenido. Mientras tanto, Prandi espera que la Justicia finalmente esté a la altura de los hechos. "Quiero pensar que no es un escenario posible que quede en libertad", dijo. No lo dijo con miedo. Lo dijo con la convicción de una mujer que no quiere vivirlo más. Ni ella, ni nadie.