Prenden fuego a Jesica Cirio tras la detención de su marido por estafas: "Ella participó de este montaje"

Francisco Hauque, empresario que recientemente denunció al financista de criptomonedas Elías Piccirillo, esposo de la modelo y conductora Jesica Cirio, brindó declaraciones contundentes sobre lo que describió como un operativo policial armado para incriminarlo.

En una entrevista exclusiva con el canal de noticias TN, Hauque y su esposa, Anahí Aquino Laprida, expusieron detalles del caso y señalaron directamente a Piccirillo como el autor intelectual de esta maniobra; además lo calificaron como "una persona psicópata y oscura".

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

La pareja también dejó entrever que Cirio podría haber estado al tanto de los hechos: " Nosotros sospechamos que ella participó de este montaje de alguna manera ", dijo Aunque contundente y, aunque no presentó pruebas concretas sobre el rol de la modelo, el empresario sostuvo que los rumores sobre su involucramiento financiero en el círculo íntimo de Piccirillo no son nuevos: "Es difícil creer que no sabía nada, pero para eso está la Justicia", reflexionó.

El drama judicial inició el pasado 18 de enero, cuando Hauque y su esposa fueron detenidos en un confuso procedimiento policial durante la madrugada. Efectivos de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad interceptaron un Audi Q8 conducido por Hauque en la avenida Alvear y la detención, que en principio parecía rutinaria, tomó un giro inesperado cuando los agentes afirmaron haber encontrado casi dos kilos de cocaína y un arma de fuego en el vehículo.

Sin embargo, una investigación posterior de la jueza federal María Eugenia Capuchetti reveló irregularidades alarmantes en el procedimiento. Según los peritajes ordenados por la jueza, las pruebas habrían sido plantadas en el automóvil por Piccirillo, quien había viajado previamente en el vehículo. Los investigadores demostraron que era físicamente posible colocar los elementos incriminatorios desde el asiento trasero, lo que reforzó la hipótesis del montaje.

Durante la detención, Hauque fue señalado como "narcotraficante" mientras su esposa grababa lo sucedido con su celular. En el video se escucha a Aquino Laprida afirmar: " Es obvio que está todo armado ", mientras su marido permanecía esposado e interrogado por los agentes.

Jueza federal María Eugenia Capuchetti

Tras analizar las pruebas y detectar serias inconsistencias en el operativo policial, Capuchetti decidió anular el expediente, calificando el procedimiento como "fraguado". Según la magistrada, todo formaba parte de un plan orquestado para perjudicar al empresario, presuntamente motivado por una deuda millonaria que Hauque mantenía con Piccirillo.

La investigación no solo puso bajo la lupa al financista, sino también a los policías involucrados en el operativo. Finalmente, el pasado jueves 20 de marzo, Piccirillo fue detenido y quedó imputado por su presunta participación en este montaje. Ahora, las autoridades trabajan para determinar si Jesica Cirio tuvo algún grado de conocimiento o complicidad en los hechos.

Francisco Hauque cuando fue detenido

En sus declaraciones, Hauque no escatimó palabras para describir la gravedad del caso. "Piccirillo conoce a nuestros hijos. Que haya hecho algo así es muy siniestro", expresó visiblemente angustiado. Además, su abogado pidió formalmente que se investigue a fondo el rol de Cirio en esta trama pero todavía no ha sido imputada ni convocada a declarar.

Por su parte, Elías Piccirillo se encuentra detenido mientras avanza la causa en su contra. Según fuentes judiciales, enfrenta cargos graves. Mientras tanto, Francisco Hauque y su esposa insisten en limpiar su nombre y llevar ante la Justicia a todos los responsables de lo que describen como "una operación mafiosa" destinada a destruirlos.