Prometía trabajo como empleadas domésticas pero las obligaba a prostituirse: así era red de trata de la mamá de Ayelén Paleo

En una operación que sacudió los cimientos de la farándula y destapó una trama criminal de alcance nacional, Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, fue detenida el miércoles pasado en la Ciudad de Buenos Aires, acusada de liderar una red de prostitución que operaba en al menos tres provincias argentinas. La investigación, que se extendió por casi un año, permitió rescatar a doce mujeres que habían sido captadas bajo falsas promesas laborales y luego obligadas a prostituirse mediante amenazas y extorsión.

De acuerdo con los detalles revelados por los investigadores, la organización criminal utilizaba una metodología calculada para atraer a sus víctimas. Las mujeres, todas de entre 22 y 45 años, eran contactadas con ofertas de trabajo como empleadas domésticas . Una vez que aceptaban, eran trasladadas a distintas ciudades del país, donde se les exigía participar en sesiones fotográficas eróticas. Estas imágenes eran utilizadas para crear books que se publicaban en portales de adultos como Platynum y Skokka.

Ayelén Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo

La red no solo se quedaba con el 90% de las ganancias generadas por las víctimas, sino que también las obligaba a pagar exorbitantes sumas de dinero por los materiales fotográficos. Según la Policía Federal, cada mujer debía abonar $90.000 por el book. Los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas de Mercado Pago que registraban ingresos mensuales superiores a los 12 millones de pesos.

El nivel de organización del grupo criminal estaba fríamente calculado: las mujeres eran movilizadas en micros de larga distancia cada diez o quince días entre ciudades como La Plata, Rosario, Santa Rosa y Bahía Blanca. Para evitar ser rastreadas, se les entregaba un celular cuyo número era cambiado cada 10 días. Además, cualquier retraso en los pagos era castigado con amenazas de muerte .

Elizabeth Rodrigo

Durante los quince allanamientos realizados en distintas localidades del país, las fuerzas policiales incautaron computadoras, discos externos, cámaras fotográficas, lencería erótica, contratos de locación y más de 20.000 dólares en efectivo. También se encontraron registros financieros que evidencian el flujo millonario generado por la actividad.

Elizabeth Rodrigo, quien hasta ahora había permanecido en el anonimato mediático pese a la fama de su hija Ayelén Paleo, fue señalada como una figura central dentro de la estructura criminal. Según los investigadores, Rodrigo no solo se encargaba de fotografiar a las víctimas y producir el material erótico, sino que también manejaba la logística de la red .

Paleo, conocida por su participación en revistas teatrales y programas televisivos, no emitió declaraciones públicas sobre la detención de su madre. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar titulares por motivos muy distintos a los que la llevaron a la fama años atrás.

Ayelén Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo

La operación también permitió capturar a otros miembros de la organización. En La Pampa fue detenido Carlos Alberto Molina, un hombre de 62 años identificado como socio de Rodrigo. En su domicilio se secuestraron tres celulares, una máquina para contar dinero, contratos de alquiler de departamentos y una importante suma en efectivo que incluía 13.300 dólares y 175 euros .

En la provincia de Buenos Aires se formularon cargos contra Claudia Noemí Aroca, una mujer de 40 años vinculada al manejo financiero del grupo. Además, fueron detenidas Noelia Macarena Lacuadra, desarrolladora web de 29 años encargada de administrar los portales eróticos, y Noelia Elizabeth Ávalos, quien fue identificada como la líder principal de la organización.

Las doce mujeres rescatadas durante el operativo fueron trasladadas al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, donde reciben apoyo psicológico y asistencia legal para reconstruir sus vidas. Según fuentes oficiales, muchas de ellas enfrentan traumas profundos derivados del abuso y las amenazas sufridas durante su cautiverio.